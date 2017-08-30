بن غيث : عودة التيار الكهربائي لمدرستين في النسيم

عبدالعزيز الفضلي

واصل وزير التربية وزير التعليم العالي د محمد الفارس جولاته التفقدية المفاجئة لعدد من المدارس في مختلف المناطق التعليمية وذلك في اطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد حيث قام صباح امس بزيارة لروضة تيماء ومدرسة تيماء الابتدائية التابعتين لمنطقة الجهراء التعليمية واعلن الوزير الفارس في تصريح للصحافيين عقب الجولة التي رافقه فيها مدير عام منطقة الجهراء التعليمبة وليد بن غيث عن خطة لزيارة أكبر عدد ممكن من المدارس القديمة في شتى المناطق التعليمية للإطمئنان على سلامتها وجاهزيتها لإستقبال أبنائنا الطلبة والطالبات مطلع العام الدراسي الجديد مؤكداً زيارته لبعض المدارس القديمة في منطقة تيماء التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية والحمد لله أوضاعها مطمئنة رغم أن ظروفها كانت أصعب من المدارس الحديثة في المنطقة".

واضاف الفارس أن الملاحظات على تلك المدارس كانت بسيطة وقد اعطيت بعض التعليمات للمعنيين بهذه الشئون في المنطقة مؤكداً أن المدارس المشار إليها كانت نموذجاً جيداً للبيئة التعليمية المناسبة وقد قمت بالإطمئنان على سلامة التكييف فيها ووصول الكتب وأعمال النظافة " والحمد لله لا معوقات في هذا الجانب إن شاء الله.

من جانبه أكد مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث أن جولة الوزير الفارس شملت المدارس القديمة في منطقة تيماء وهي خطوة تحسب للوزير في تفقد أوضاع هذه المدارس وظروفها مبيناً أن الوزير تفقد جهوزية المباني المدرسية من حيث النظافة والتكييف ومشارب المياه والمرافق الصحية إضافة إلى تفقده الأقسام العلمية والإدارات المدرسية مبيناً " الوزير الفارس استقسر عن الوظائف الإشرافية فقلنا له الحمد لله جميع الأمور مستقرة ولا مشكلات لدينا في هذا الأمر ".

وشكر الغيث وكيل وزارة الكهرباء محمد بو شهري والوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية جاسم اللنقاوي على سرعة الإستجابة في عودة التيار الكهربائي إلى مدرستين في العيون بعد إنقاطعه أمس بسبب خلل من المجمع الرئيسي في وزارة الكهرباء فيما قال أن المنطقة تنتظر أيضاً إيصال التيار إلى المدارس الجديدة في منطقة النسيم بعد إستلامها أخيراً من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكد الغيث أن جميع عقود الخدمات سارية في منطقة الجهراء التعليمية من حراسة ومراسلة وتنظيف وحراس المدارس مزاولون لأعمالهم في جميع المدارس إضافة إلى توفير الأثاث المدرسي البديل للتالف في المدارس العاملة وتجهيزها بجميع إحتياجاتها " لافتاً إلى ان المدارس الجديدة في منطقة النسيم لن تطلع الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد ولكن قد يكون ذلك مطلع العام الدراسي 2018/2019 .

وبين الغيث أن منطقة الجهراء التعليمية خلصت من تنفيذ جميع قرارات الوظائف الإشرافية وقرارات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات إضافة إلى تسكين جميع الشواغر في وظائف الإدارات المدرسية حيث تم تسكين 9 مديري مدارس في المرحلة المتوسطة و4 في الثانوية و3 في الإبتدائية" مؤكداً أن مدارس الجهراء على أهبة الإستعداد لإستقبال أبنائها وبناتها مطلع العام الجديد .