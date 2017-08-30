أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قرارا بترقية 17 ديبلوماسيا من درجة «سكرتير أول» إلى درجة مستشار.
وفيما يلي أسماء المرقين:
دعيج خليفة عبدالله الصباح
عادل أحمد حمد المراغي
صباح ناصر حمود المالك الصباح
أميرة عبدالله محمود الدشتي
نواف محمد عبدالله الموعد
عبدالله عايض عبدالله العتيبي
محمد إبراهيم محمد الدريعي
محمد راشد ناصر النعيمي
مشعان ضيدان مسلم العجمي
فيصل جزاع زبن المطيري
محمد علي جاسم الشملان
خالد سلمان مبارك الخرينج
عبدالعزيز سعود محممد القذفان
نواف ضيدان دهيسان أبو شيبة
تركي خالد حمد المكراد
محمد طارق علي العريفان
خالد حمد فارس الخالدي