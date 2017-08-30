اصدر مدير عام الإدارة العامة للإطفاء سعادة الفريق/ خالد راكان المكراد قرارات ادارية بترقية 311 ضابط و907 ضابط صف خلال الأيام الماضية بعد صدور المرسوم بقانون والخاص بميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنوات المالية 2016 / 2017 - 2017 /2018.



وأعلن نائب المدير العام لقطاع الشئون الإدارية والمالية اللواء/ صالح احمد الأنصاري انه بناءً على القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء وبعد اعتماد ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنوات المالية 2016 / 2017 - 2017 / 2018.

فقد تمت ترقية 311 ضابط و907 ضابط صف وفقاً للآتي:

1- من رتبة رائد الى مقدم

تمت ترقية عدد ( 141 )

2-من رتبة نقيب الى رائد

تمت ترقية عدد ( 164 )

3-من ضابط صف الى رتبة ملازم

تمت ترقية عدد ( 6 )

4-من رتبة وكيل ضابط الى رتبة وكيل أول ضابط

تمت ترقية عدد ( 44 )

5-من رتبة رقيب أول الى رتبة وكيل ضابط

تمت ترقية عدد ( 151 )

6-من رتبة رقيب الى رتبة رقيب أول

تمت ترقية عدد ( 438 )

7-من رتبة عريف الى رتبة رقيب

تمت ترقية عدد ( 18 )

8-من رتبة وكيل عريف الى رتبة عريف

تمت ترقية عدد ( 256 )

وذكر اللواء الأنصاري بأن الإدارة اعتمدت أسماء 165 ضابط و 308 ضابط صف نظراً لإستيفائهم للشروط الخاصة بالترقيات واكتمالهم لمدة البقاء في الرتبة ، وسوف يتم الحاقهم في دورة تدريبية خاصة للترقية.

وثمن اللواء صالح الأنصاري دعم ومساندة معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح الى اخوانه رجال الإطفاء وحرص سعادة الفريق خالد المكراد على الإسراع بالترقيات وفقاً للشروط الخاصة بالنظام الوظيفي لرجال الإطفاء تقديرا لجهودهم التي بذلوها ولتكون حافز لهم في بذل المزيد من العطاء لخدمة وطنهم خصوصاً عند مكافحة الحرائق والتعامل مع مختلف الحوادث.