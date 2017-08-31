مال الله: المحلي مرغوب وأكثر المشترين يفضلونه دون غيره

معتصم: أسعار هذا العام أغلى من الأعوام السابقة لارتفاع تكاليف الاستيراد

الخالدي: الأسعار جنونية ولابد من مراقبة السوق لوقف المغالاة في الأسعار فرج ناصر يحرص كثير من المواطنين والمقيمين على إقامة شعيرة الأضحية في كل عام، الا انهم يصطدمون بالغلاء وارتفاع أسعار الأضاحي، فرغم ازدحام الأسواق وكثرة المعروض الا ان عددا من رواد سوق الأغنام اجمعوا على أن ارتفاع الأسعار أصبح آفة تفسد على المواطن والمقيم معا فرحة الاحتفال بالعيد، مؤكدين ان الأسعار «شابه نار»، فقد وصل سعر الخروف الكويتي المحلي والذي احتل الصدارة وتصدر الأسعار الى 160 دينارا والأردني المستورد 120 دينارا والشفالي الايراني 90 دينارا.



والشفالي العراقي من 85 الى 90، اما الطلي السعودي فغاب عن الساحة.



«الأنباء» جالت بسوق الأغنام والمواشي للتعرف عن قرب على الأسعار هذا الموسم ورصدت آراء الباعة والمتسوقين قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي التفاصيل:





البداية، كانت مع قادر مال الله والذي قال ان السوق يشهد تواجدا كبيرا من المواطنين والمقيمين وهناك طلب على الطلي المحلي بشكل كبير والذي يتصدر قائمة الأضاحي، مؤكدا ان اسعار المحلي بشكل عام اسعار ثابتة ودائما في ازدياد مع اقتراب العيد، ويتراوح سعر الأضحية المحلي الكويتي بين 120 و160 كون المحلي مرغوبا وأكثر المشترين يفضلونه كأضحية دون غيره من الذبائح الأخرى وذلك بسبب جودته.

وأضاف ان المشتري لا يتردد في شراء المحلي لمعرفته السابقة بأسعاره والتي أصبحت عرفا لدى الجميع، لافتا الى ان كثيرا من الناس قاموا بشراء أضاحيهم قبل فترة طويلة خوفا من زيادة الأسعار وخوفا من الزحام.

من جانبه، قال احمد معتصم ان زحمة السوق ليست فقط اليوم وإنما في جميع المناسبات والسوق له رواده ،مشيرا الى ان الراغبين في شراء الأضحية يشترطون شروطا معينة منها عمر الأضحية وغيرها من الشروط الفقهية المعروفة، لافتا الى ان الأضاحي المتوافرة في السوق هي المحلي والاردني الذي يصل سعره بين 90 و120 والشفالي الإيراني الذي تتراوح أسعاره بين 70 و90 دينارا.



والأسترالي متوافر بالسوق بشكل كبير الا ان الإقبال عليه لا يكون كبيرا مثل النعيمي والشفالي.

وعن الذبائح المستوردة فقال انها تأتي من العراق وإيران وأستراليا، مؤكدا ان اسعار هذا العام أغلى من الأعوام الماضية وذلك لارتفاع تكاليف الاستيراد من الخارج وعدم دخول الأغنام من السعودية.

بدوره، قال تاجر الأغنام عايد الباشق ان الطلي المحلي يتصدر الساحة رغم أسعاره المرتفعة والذي تتراوح بين 120 و160 وفي بعض الأوقات يصل الى 170 دينارا وهذا ليس بغريب، مضيفا ان الطلي المستورد موجود خاصة الأردني فيما المستورد الايراني قليل في السوق ولكن عليه إقبال شديد وله سوقه المعتاد وعليه طلبات بشكل كبير.



وفيما يخص الطلي السعودي فهو غير متوافر إطلاقا في الوقت الحالي وذلك لمنعه من بلد المنشأ لأسباب خاصة، مطالبا برفع المنع كونه عليه طلب كبير وهناك من المشترين من يرغب في شرائه لأنه قريب من المحلي.

ولفت الى ان بعض الناس تتأخر في شراء الأضحية أملا في نزول الأسعار ولكن لا اعتقد ذلك بسبب تماسك الأسعار.

من جهته، استغرب نايف الخالدي ارتفاع الأسعار في سوق الغنم الخيالية مؤكدا انها لا تصدق، مطالبا الجهات المعنية بمراقبة السوق لوقف المغالاة في الأسعار وفتح باب الاستيراد من الخارج، موضحا ان الأسعار جنونية وعلى هوى البائع.

وأضاف انه بسبب ارتفاع الأسعار فقد اضطر البعض للذهاب الى اللجان الخيرية للتبرع بشراء الأضاحي وذبحها خارج الكويت من خلال شراء الأضاحي بأسعار لا تتجاوز 30 أو 45 دينارا.