عادل الشنان

أعلن محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا عن فوز 15 مشاركا في المسابقة الرمضانية للعام 2017، وذلك صباح أمس في ديوان عام المحافظة بحضور مساعد مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة في البنك التجاري أماني الورع والفائزين، مؤكدا حرص محافظة العاصمة على استحضار تاريخ الكويت وماضيها العريق وترسيخه في النفوس والتعريف بتراث الآباء والأجداد وتعليمه للنشء والأجيال الجديدة والحفاظ عليه وحمايته من الاندثار، حيث دأبت على تنظيم هذه المسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين سنويا.

وقال المهنا ان أهمية هذه المسابقة تتمثل في بناء وتعزيز مقومات الشخصية الثقافية في مجتمعنا بدءا من تشجيع البحث عن المعلومة وخلق المناخ الثقافي ونشر الوعي وصولا لتعزيز الحراك الثقافي وإنماء روح المنافسة الفكرية والمعرفية، لذلك قد أكون حرصت على وجود أسئلة صعبة نوعا ما لكن ذلك بهدف إثراء عملية البحث والوصول الى المعلومة، وكانت الأسئلة كويتية بالدرجة الأولى وهي معلومات تاريخية ثقافية كوننا في محافظة العاصمة نقع في موقع تراثي وفي قصر يتحدث عن إنجازات أهل الكويت وكيف عالجوا المشكلات التي تعرضوا لها بمختلف أنواعها حتى ان إذاعة الكويت قالت «هنا الكويت» لأول مرة من هذا الموقع، مشيرا الى ان المحافظة تحرص على التجديد والإضافة والتنويع الشامل ومضاعفة الاهتمام بهذه المسابقة السنوية لتظهر بشكل مميز آملا ان تتوسع المشاركة في السنوات المقبلة.

وهنأ الفائزين بهذه المسابقة، متوجها بالشكر الى جميع الصحف المحلية التي نشرت المسابقة طيلة أيام شهر رمضان الماضي، آملا ان تكون دائما وأبدا كما عودتنا رافدا مهما في تعزيز ونشر العلوم والمعارف، مشيدا بالدور الإيجابي والمساهمة التي دأب عليها البنك التجاري من اجل خدمة الوطن والمواطنين تجسيدا للمسؤولية المجتمعية ودور المؤسسات المصرفية في التعاون وتقديم الدعم لكل الأنشطة الثقافية والصحية والاجتماعية للمجتمع.