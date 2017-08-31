بشرى شعبان

في استجابة سريعة لنداء المواطنة عبير العجمي من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي طالبت بتسليمها الكرسي المتحرك، عبر مقطع فيديو انتشر امس على مواقع التواصل الاجتماعي، اوفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بما وعدت به خلال لقاء تلفزيوني وانهت المشكلة، حيث تسلمت العجمي الكرسي الخاص بها من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بعد تأخير دام فترة طويلة.



وكانت الوزيرة الصبيح استمعت نداء عبير العجمي ومناشدتها عبر الفيديو يوم امس، حيث اصدرت توجيهاتها لمسؤولي الهيئة بلقاء العجمي وحل مشكلتها بأسرع وقت، وبالفعل تم اللقاء وتسليمها الكرسي المتحرك كامل المواصفات والذي يعمل الكترونيا بحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي.



واكدت العوضي في تصريح صحافي انهاء مشكلة عبير العجمي وتسليمها الكرسي المتحرك، مشيرة الى انه قد تمت دراسة أسباب التأخير وتلافيها وسيتم تسليم بعض الكراسي المتواجدة حاليا والتي تأخر تسليمها، ووعدت بأن الآلية ستتغير تماما بعد العيد وذلك للاسراع في عملية توفير الكراسي لمستحقيها، مضيفة ان هذه القضية لن تقف عند هذا الحد وسيتم بناء على توجيهات الوزيرة هند الصبيح فتح تحقيق لمعرفة اسباب هذا التأخير ومحاسبة المسؤولين عنه.