فرج ناصر

أصدرت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم قرارا إداريا يقضي بتدوير وندب وتكليف 15 مديرا في مختلف القطاعات بالوزارة حيث تم نقل فوزية الجدي للعمل كرئيس مكتب التخطيط والمتابعة في قطاع الطرق، ومنصور بومجداد للعمل كرئيس مكتب التخطيط والمتابعة بالمركز الحكومي، ونقل عمر بوحمد مديرا لإدارة صيانة المباني والإنشاءات بمبارك الكبير، ونقل انور الملا للعمل كرئيس مكتب التخطيط والمتابعة في قطاع المشاريع الإنشائية، ونقل ياسين فراج للعمل مديرا لإدارة التنفيذ بقطاع الهندسة الصحية ونقل هدى الخضاري للعمل كرئيس مكتب التخطيط والمتابعة بالهندسة الصحية.

وتضمن القرار تكليف مهند الخياط بالإضافة الى عمله مديرا لإدارة العمليات بقطاع الهندسة الصحية، وعيد شامان بالإضافة الى عمله مديرا لإدارة المباني والإنشاءات في محافظة الفروانية، وتكليف عبدالعزيز الصباح بالإضافة الي عمله مديرا لإدارة الطرق والشبكات في محافظة الفروانية بقطاع هندسة الصيانة، وتكليف عايد العازمي بالإضافة الي عمله مدير ادارة الطرق والشبكات في محافظة الجهراء بقطاع هندسة الصيانة وتكليف عمر بوحمد بالإضافة الي عمله مدير ادارة صيانة المباني والإنشاءات في محافظة الأحمدي بقطاع هندسة الصيانة.

كما تم تكليف جعفر القطان بالإضافة الي عمله مدير ادارة صيانة المباني والإنشاءات في محافظة حولي بقطاع هندسة الصيانة، وياسين فراج بالاضافة الي عمله مدير ادارة التصميم بقطاع الهندسة الصحية، وتكليف عادل الحضيري بالاضافة الى عمله مدير ادارة النقل والميكانيك في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وندب عيد الرشيدي للعمل رئيس مكتب التفتيش والتدقيق بالقطاع التابع للوزير.