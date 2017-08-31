سيكون عشاق الشاشة العملاقة في المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على موعد مع أحدث أفلام «آي ماكس» بالبعد الثلاثي بتقنية الليزر وهي عيدية المركز العلمي لجمهوره الكريم وذلك ابتداء من أول ايام عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا السياق، قال منسق المبيعات والعلاقات العامة في المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي محمد السنعوسي إنه سيتم عرض فيلمين «آي ماكس»، حيث يهدف الفيلم الأول «سحر البطيخ» إلى تعريف أهمية الزراعة وارتباطها بالنشاط الإنساني ليكون الانسان عنصر فعال في مجتمعه وتسليط الضوء على زراعة البطيخ بطابع علمي ترفيهي، أما الفيلم الثاني «العمالقة الصغار» الذي يعيش فيه المشاهد أبعاد الحياة المذهلة لكائنات صغيرة والتي بالرغم من قصر عمرها إلا انها حافلة بالمصاعب من أجل البقاء على قيد الحياة، فتتمحور قصة الفيلم في صحارى أريزونا الحارقة، حيث يضطر السنجاب وفأر الجندب للنضوج سريعا لمواجهة المخاطر المحيطة من حولهما. وأضاف السنعوسي أن من اهداف المركز العلمي جذب عشاق أفلام الشاشة العملاقة من مختلف الفئات العمرية لحضور الأفلام التعليمية الترفيهية من خلال إضافة أحدث التقنيات التكنولوجية على المؤثرات السمعية والبصرية الخاصة بأفلام سينما «آي ماكس» لتكون مميزة وذات جودة عالية لتحقيق رسالة المركز العلمي التي تتمثل في نشر الثقافة العلمية والوعي البيئي.



وتجدر الإشارة الى أن المركز العلمي سيستقبل زواره في أول أيام العيد من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الحادية عشرة مساء ومن الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة مساء في ثاني وثالث أيام العيد، ويمكن لزوار المركز العلمي حجز تذاكرهم لمشاهدة فيلمي «سحر البطيخ» و«العمالقة الصغار» أو أي من المرافق الأخرى عبر موقع المركز العلمي على شبكة الانترنت www.tsck.org.kw أو عبر تطبيق المركز العلمي على الأجهزة الذكية، ويمكنهم كذلك معرفة مواعيد عروض الأفلام وغيرها من المواعيد عبر مواقع المركز العلمي على شبكات التواصل الاجتماعي أو الاتصال على 888 848 1.