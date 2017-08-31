أصدرت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الكويتية الدليل الشرعي للمستجدات الشرعية للعيدين المباركين والذي يتضمن الأحكام الشرعية للمسائل المعاصرة والنوازل.

ويوضح الدليل المسائل الشرعية التي يحتاجها المسلم في واقعه المعاصر وتخريج المستجدات على الفروع الفقهية مع عرض السنن النبوية المباركة والأحكام الفقهية للعيدين باعتبارهما من شعائر الإسلام العظيمة.

وقال رئيس اللجنة د.محــــمد الطبطبائي في تصريح لـ «كونا» أمس ان اللجنة قامت ايضا بإعداد مشروع لائحة مصليات العيد وهي لائحة تنظيمية تهدف إلى تيسير تطبيق هذه العبادة المباركة مع ما يتوافق مع الكتاب الكريم والسنة المطهرة وبيان ضوابطها الشرعية ما يحقق تيسير أدائها والعمل على تجنب المخالفات أو تقصير أو أي محدثات في أدائها وذلك كله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار الى انه تم التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة تمهيدا لاتخاذ الخطوات الرسمية في إقرارها.

وأكد أن اللجنة الاستشارية العليا انطلقت بمنهجية جديدة واستراتيجية مختلفة واستطاعت خلال فترة وجيزة إنجاز المهمة الموكلة والانتهاء من دراسة جميع القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية.

وأضاف ان اللجنة اقترحت المشاريع لتعديل بعض المواد أو إضافة أخرى وتم التقدم بهذه المشاريع إلى الجهات ذات الصلة للعمل على تنفيذها كما وضعت خطة تهيئة الأجواء قائمة على السماحة والاعتدال وبأسلوب يتلاءم مع المتغيرات التي يعيشها المجتمع ومعطيات الواقع المعاصر مراعية التحديات المعاصرة.

وأضاف أنه تم ايضا الإعلان عن انجاز المهمة التي تم انتظارها من اللجنة منذ تأسيسها وهو ما تحقق بفضل الله تعالى أولا ثم بدعم كريم من القيادة السياسية الحكيمة للبلاد وبالجهد المبارك من جميع أعضاء اللجنة الاستشارية العليا بتشكيلها الجديد وجميع من ساهم من المتخصصين.

وأضاف انه اصبح بالإمكان الآن الاستفادة من الوسائل التكنولوجيا الحديثة في الوصول إلى المعلومات الشرعية والقانونية والاقتصادية من خلال استحداث مكتبة رقمية والتوثيق الرقمي الذي ساهم في تيسير وسرعة انجاز العمل وكذلك الوصول إلى هذه النتائج المباركة التي تم تحقيقها.

وأفاد بأن اللجنة الاستشارية العليا حاليا تعمل في مرحلة المتابعة للمشاريع المقدمة من قبلها وكذلك مساعدة الجهات ذات الصلة لتنفيذ المقترحات والمشاريع القائمة على السماحة والتيسير.