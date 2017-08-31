تقدم رئيس مجلس الإدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية جمال عبدالخالق النوري بخالص الشكر والتقدير لأهل الكويت الكرام لمساهماتهم في رفع المعاناة عن أبناء الشعوب المحتاجة في (بورما واليمن وسورية)، من خلال المبادرة للتبرع لمشروع الأضاحي منذ بداية الحملة، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على الشعب الكويتي المعطاء بطبعه.

وحث النوري في تصريح صحافي المتبرعين الكرام على تعزيز التواصل مع الجمعية وجهودها الخيرية في هذه الأيام المباركة وخصوصا يوم عرفة وتقديم تبرعاتهم السخية لمحتاجيها لرسم البسمة على شفاه العديد من المحرومين.

وتابع النوري: إن الجمعية «كثفت جهودها الإنسانية والخيرية، للتواصل مع المحسنين الذين يرغبون في تقديم أضحياتهم وتبرعاتهم، للوصول إلى المستحقين من المساكين والضعفاء والمتعففين، في الدول المحتاجة للأضاحي، وما زالت في تواصل لتقديم فيض عطائكم والإنابة عنكم في ذبح الأضحية وتوزيعها على المستحقين، مشيرا إلى أن الجمعية طرحت مناطق جديدة وبحاجة شديدة لينفذ فيها مشروع الأضاحي هذا العام مثل بورما واليمن وسورية.

وبين أن سعر الأضحية في بورما 20 دينارا لسهم البقر، و(52 دينارا) للأضحية في سورية، و(46 دينارا) للأضحية لإخواننا في اليمن. ودعا النوري أهل الخير والمحسنين والقادرين إلى مواصلة دعمهم حتى نستطيع مد يد العون تجاه آلاف الأسر والحالات التي تنتظر الدعم والمساعدة من الشعوب المنكوبة والمحتاجة في هذه الدول.

وختم النوري تصريحه الصحافي بالتقدم لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي المعطاء والمقيمين كافة على هذه الأرض الطيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

لافتا إلى أن الجمعية تستقبل التبرعات في المقر الرئيسي بالقادسية قطعة 1 - شارع 10 - منزل 5 أو عن طريق الخط الساخن 96666698 أو عن طريق الموقع الالكتروني Alnouri.org