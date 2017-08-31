السردي: نسعى لخدمة أبناء الشهداء والتواصل مع أسرهم

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا الله العلي القدير أن يعيده على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع ان رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر اصدر قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحافي ان القرار جاء بتعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد لمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم فرحة العيد.

وأضافت ان الشيخ محمد الخالد تقدم لإخوانه وأبنائه العسكريين بالتهنئة بهذه المناسبة، متمنيا من الله العلي القدير ان يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. من جانب آخر، وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد قام رئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء الركن وليد عبداللطيف السردي باستقبال أبناء الشهداء بقاعة الفريق الركن متقاعد أحمد الخالد بمبنى الوزارة صباح امس وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك تكريما لهم بما قدمه الشهداء الذين ضحوا بدمائهم العطرة وسطروا أروع البطولات بالتضحية في سبيل الوطن.

من جانبه، اكد رئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء الركن وليد عبداللطيف السردي، أن مكتب الشهداء التابع لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة يسعى دائما لخدمة أبناء الشهداء بهدف التواصل مع أسرهم، وتقديم جزء بسيط للدور البطولي الذي قام به الشهداء لهذا الوطن، كما نقل لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش ونائب رئيس الأركان العامة للجيش بهذه المناسبة المباركة.

حضر المناسبة مدير إدارة العلاج بالخارج العميد الركن عماد سلطان أمان وآمر قيادة الشرطة العسكرية العميد ركن عادل الرجيب ومدير الشؤون العامة بهيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع العميد بندر الخالدي.