فرج ناصر

أكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران الجوي في ادارة الطيران المدني عماد الجلوي ان عدد الذين سيقضون اجازة العيد خارج الكويت بلغ 242 ألف مسافر بدءا من اليوم الخميس وحتى 6 الجاري.

واضـــاف ان عــــدد الرحلات المجدولة في مطــــار الكويت الدولي للمسافرين بلغت 1155 رحلة مــوزعـــة على 49 شركة طيـــران، مضيفا ان مطــار الكويت من المتــوقع ان يشـــهد زحاما كبيرا خلال هـذه الأيام لترافق موسم الحج مع العـــيد وعـــودة المدرسين لذلك من الطبيعي ان يكون هناك ازدحام كبير.

واضاف الجلوي ان المسؤولين في ادارة الطيران المدني ووزارة الداخلية والجهات الاخرى العاملة في المطار تحاول جاهدة تسهيل وتيسير كل الإجراءات سواء على المغادرين او العائدين من خلال توفير الكاونترات الكافية وعملية التنظيم.

ودعا المسافرين من المواطنين والمقيمين الى التعاون مع المسؤولين في المطار لتسهيل عملهم وكذلك التأكد من سلامة مستنداتهم القانونية كصلاحية الجوازات والتأكد من عدم وجود «منع السفر».

وكشف ان اكثر الوجهات سفرا هي القاهرة وشرم الشيخ وجدة ومشهد ودبي وتركيا ولندن وجورجيا وأذربيجان.