نظمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين ورشة عمل بعنوان «الحماية الفكرية والنموذج الصناعي من المنظور القانوني» لتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالمخترعين والحماية الفكرية لابتكاراتهم والنموذج الصناعي الذي يتم تصنيعه لاختراعاتهم وإرشادهم نحو الطريق الصحيح في هذا الجانب.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب إن الورشة قدمها نائب مدير مركز الحماية الفكرية في جمعية المحامين واستشاري الطب النفسي د.سعود الحميدان، وشهدت حضور عدد كبير من أعضاء جمعية دعم المخترعين.

وبينت أن الورشة تطرقت إلى كيفية حماية المخترع لفكرته وحماية النموذج الصناعي لابتكاراه، حيث قدم المحاضر مجموعة من النقاط المهمة في هذا الجانب، وعرف المخترعين على الطرق القانونية اللازمة لحماية اختراعاتهم لعدم تعرضها للسرقة أو الاستيلاء عليها من قبل أشخاص أو جهات.

وأكدت أهمية هذه الورشة والفائدة الكبيرة التي ستعود على المخترعين المشاركين فيها، مضيفة ان الورشة تمثل إضافة وثقلا كبيرا لخبرات المخترعين الكويتين وتضعهم على الطريق الصحيح نحو حماية اختراعاتهم وأفكارهم، خصوصا أن الحماية الفكرية أمر مهم جدا يجب على المخترعين إدراكه حماية لأنفسهم، لافتة إلى أن كثيرا من المخترعين ينصب كل تركيزهم على الجانب العلمي والابتكار والاختراع، ما يؤثر ذلك على معرفتهم بحقوقهم القانونية لحفظ ابتكاراتهم، مؤكدة أن الجمعية ستنظم خلال الفترة المقبلة العديد من الانشطة المماثلة، والتي من شأنها أن تصب في مصلحة المخترعين الكويتيين، وتحقق أهداف الجمعية.

وفي نهاية الورشة، قامت الثلاب بتكريم د.سعود الحميدان تقديرا لجهوده خلال الورشة.