استأجرنا مسلحين تابعين لشركة أمن على حسابنا ليحرسا المنزلين على مدى 16 ساعة يومياً

مقنّع اقتحم مكان إقامتنا من نافذة المطبخ واعتدى على رب الأسرة بحديدة على رأسه

روى مواطنون لـ «الأنباء» تفاصيل تعرضهم لاعتداء وتهديد في سراييفو قبل نحو 3 أسابيع، معبرين عن صدمتهم جراء عدم متابعة القضية من قبل سفارتنا في البوسنة رغم ان الاعتداء والتهديد شملا اكثر من 18 شخصا من العائلة.

وتحدثوا عن قصة الاعتداء ولحظات الرعب التي عاشتها العائلة هناك حتى استطاعوا وبجهود ذاتية العودة إلى أرض الوطن.

وقالوا لـ «الأنباء»: إن أسرتين كبيرتين من العائلة تضمان نحو 18 شخصا كانوا يسكنون في بيتين متلاصقين ضمن إطار واحد ويحدهما سور واحد في سراييفو.

وأضافوا: فوجئت الأسرة في احد المنزلين بجهاز الإنذار يعمل بشدة، فهرع رب الأسرة الى مكان الإنذار فهاجمه رجل مقنع اقتحم المنزل من نافذة المطبخ وعاجله بضربة بحديدة على رأسه، وأصابه اصابات مباشرة أسالت الدم من رأسه وجسده، ثم لاذ بالفرار.

وتابعوا يروون تفاصيل الحادث الذي وقع تحديدا في 8 الجاري: هرع باقي افراد الاسرة والأسرة المجاورة الى رب الاسرة الذي كان غارقا في دمائه، وعلى الفور تمكنوا من نقله الى المستشفى الخاص وسط اجواء من الرعب والهلع عاشها الاطفال والنساء دون اي معاونة او مساعدة من احد.

وقالوا: حول المستشفى الخاص المصاب الى مستشفى عام وتمت مباشرة التحقيقات في القضية، حيث توجهنا الى المستشفى العام الذي باشر علاج المواطن.

وزادوا: عشنا لحظات رعب وسعينا منذ اللحظة الأولى لتوفير الأمان لأسرتينا، فتعاقدنا مع شركة للأمن وفرت لنا 2 من المسلحين يحرسان المنزل الذي تجمعنا فيه نحن الاسرتين من 4 عصرا حتى صباح اليوم التالي على حسابنا الخاص.

واستطردوا في شرح القضية مؤكدين انهم تقدموا ببلاغ للشرطة التي بدأت تحقيقا في القضية ودون اي مساعدة او عون، ولم يتم ذلك الا بعد ايام من عودتنا لأرض الوطن، حيث ارسلوا شخصا بوسنيا يتبع السفارة للاستفسار عن القضية.

وقالوا: بدأنا في ترتيب حجوزات العودة وتغيير المواعيد وقطع الاجازة للتخلص من لحظات الرعب والقلق هذه، واستطعنا تأمين مسار العودة بعد دفع فروقات التذاكر لنحو 18 شخصا.

وزادوا: بعد عودتنا بأكثر من 4 ايام تم الاتصال مع احد المسؤولين في وزارة الخارجية التي بدأت بالتحرك في متابعة القضية. وشددوا على انه قبل هذا لم يتحرك احد من سفارتنا في سراييفو، مشيرين الى ان القضية مازالت منظورة امام الشرطة التي اكدت ان الجاني ربما يكون صاحب سوابق.