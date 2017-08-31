مريم بندق

اعتمد مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح في يونيو الماضي قرارا بناء على دراسة قدمها ديوان الخدمة المدنية تهدف الى تعديل مفهوم سياسة إحلال الكويتيين محل الوافدين العاملين في الحكومة وهو ما يطلق عليه «التكويت» لتشمل كل المهن والتخصصات خصوصا في وزارات التربية والصحة والأوقاف.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الهدف من هذه الخطوة توفير فرص وظيفية لكل الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي.

ونص قرار مجلس الخدمة المدنية الذي جاء تحت عنوان قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية على:

زيادة نسبة الإحلال في الحكومة لتصبح في الحد الاعلى 100%، وذلك في جلسته التي عقدت في 22 يونيو الماضي وقبيل انتقادات تعيين الوافدين.

وبحسب القرار فإن نسبة التكويت ستصل الى 100% خلال 5 سنوات في خمس مجموعات وظيفية هي:

١- مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات.

٢- مجموعة الوظائف البحرية.

٣- مجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة.

٤- مجموعة وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.

٥- مجموعة وظائف الدعم الإداري.

وتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية زيادة نسبة التكويت إلى 98% في مجموعة وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ.

وستزداد نسبة التكويت إلى 97% في مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية.

وتزداد النسبة الى 95% في وظائف العلوم.

على ان تصل النسب في مجموعات الوظائف الأخرى بحسب الجدول المنشور.