أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قرارا بترقية 17 ديبلوماسيا من درجة «سكرتير أول» إلى درجة مستشار.
وفيما يلي أسماء المرقين:
- دعيج خليفة عبدالله الصباح
- عادل أحمد حمد المراغي
- صباح ناصر حمود المالك الصباح
- أميرة عبدالله محمود الدشتي
- نواف محمد عبدالله الموعد
- عبداللـه عايـض العتيبي
- محمد إبراهيم محمد الدريعي
- محمد راشد ناصر النعيمي
- مشعان ضيدان مسلم العجمي
- فيصل جزاع زبن المطيري
- محمد علي جاسم الشملان
- خالد سلمان مبارك الخرينج
- عبدالعزيز سعود محمد القذفان
- نواف ضيــدان دهيســـان أبو شيبة
- تركي خالد حمد المكراد
- محمد طارق علي العريفان
- خالد حمد فارس الخالدي