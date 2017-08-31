عبدالكريم العبدالله

انطلقت المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتوعية الحجاج الذي ينظمها المكتب الإعلامي بوزارة الصحة تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي.

وقالت رئيس المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، د.غالية المطيري، إن انطلاق المرحلة الثانية لتوعية الحجاج جاء بعد نجاح المرحلة الأولى من خطة وزارة الصحة لموسم حج العام الحالي تحت شعار (نحو حج آمن ) والتي اختتمت في مطار الكويت الدولي بالتعاون مع إدارة الطيران المدني لخدمة وتوعية ضيوف الرحمن.

‎وذكرت أن خطة موسم حج هذا العام تميزت عن الأعوام السابقة بتكريس الجهود وتضاعف العطاء وتعاضد الإدارات المختلفة من داخل وخارج وزارة الصحة لخدمة الحجاج والقائمين على رعايتهم عبر حملتها التوعوية الإعلامية.

‎وأشارت إلى أن السواعد الشابة والطاقة البشرية الهائلة لا تزال على أهبة الاستعداد لتوفير جميع سبل التوعية لحجاجنا باستخدام وسائل الإعلام التقليدية ولحديثة من مقروءة ومرئية ومسموعة لتقديم معلومات صحية مؤكدة وموثقة لتعزيز صحة الحاج ومن يقوم على رعايته.

ولفتت إلى أن جميع الجهات المشاركة بهذه الحملة مفعمة بالطاقة العالية والإخلاص والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن لإبراز الصورة العالمية المشرقة لحجاج دولة الكويت وحملات الحج الكويتية لتبقى دائما بالصدارة عالميا تحقيقا لتوجهات دولتنا الحبيبة

‎وأعربت عن تمنياتها ودعائها للمولى تعالى بأن يعين حجاج بيت الله الحرام على أداء المناسك ويلهمهم الصواب والرشاد وأن يتقبل منهم حجهم وعبادتهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، مثمنة رعاية وحرص واهتمام وزير الصحة د.جمال الحربي ووكيل الوزارة بالإنابة الدكتور محمد الخشتي ورئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية على كل ما يتعلق بالحج وصحة وراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام