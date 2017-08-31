قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، اليوم الخميس، إن انتقال حجاج الكويت خلال المشاعر في موسم حج هذا العام سار بكل سهولة ويسر.

وثمن الجبري الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإنجاح موسم الحج الحالي واهتمام وحرص وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن ببعثة الحج الكويتية ما جعلها تؤدي عملها على أكمل وجه.

وأكد تميز خدمات بعثة الحج الكويتية التي تواصل تحقيق النجاحات من موسم إلى آخر وتحافظ على المكانة المميزة التي بلغتها في المواسم الماضية، مشيرا الى أن استمرارها في الريادة دليل على قيام العاملين في البعثة بواجباتهم المنوطة بهم كل حسب اختصاصه على أكمل وجه.

وأثنى الجبري على تعاون وتكاتف الوزارات وهيئات الدولة المشاركة في بعثة الحج الكويتية فضلا عن تقديمها كل التسهيلات اللازمة لحجاج دولة الكويت.

واعرب عن أمله بانتهاء الأيام المتبقية من موسم الحج لهذا العام بنجاح وتميز كما في السنوات الماضية وعودة ضيوف الرحمن وحجاج دولة الكويت إلى بلادهم سالمين غانمين.

وهنأ الجبري سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.