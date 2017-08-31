عبدالكريم العبدالله

أعلنت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، د.رحاب الوطيان، عن اعتماد 42 مركزاً صحياً بكافة المناطق الصحية للعمل في عطلة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمات الصحية فيجميع التخصصات، مبينة أن من ضمنها 25 مركزاً سيعملون على مدار الساعة.

وذكرت في تصريح صحافي، أن مراكز الرعاية الأولية التي ستعمل في منطقة حولي الصحية عددها 7 مراكز صحية وهي مركز «محمود حاجي حيدر الصحي ـ السالمية الغربي ـ السلام ـ سلوى ـ الرميثية التخصصي ـ صباح السالم الجنوبي ـ بيان».

أما المراكز التي ستعمل بمنطقة العاصمة الصحية، ويبلغ عددها 5 مراكز، فهي «الاحقاقي ـ اليرموك ـ الصقر التخصصي ـ كيفان (منيرة العيار) ـ الدوحة».

وأشارت إلى أن المراكز التي ستعمل بمنطقة الفروانية عددها 9 مراكز وهي «الفروانية الغربي ـ الفردوس الجنوبي ـ ـ العارضية الجنوبي ـ الجليب الجنوبي ـ الاندلس ـ الرابية - منطقة الفروانية ـ عبدالله المبارك ـ صباح الناصر»، اما في منطقة الاحمدي الصحية فيبلغ عددها 14 مركزا وهي «العدان التخصصي ـ الرقة - الصباحية الغربي - الخيران - بنيدر - الفحيحيل التخصصي - علي صباح السالم الجديد - الوفرة - الظهر - الفنطاس - هدية - مبارك الكبير الغربي - ابو فطيرة - صباح الاحمد".

وبينت أن عدد المراكز في منطقة الجهراء الصحية التي ستعمل خلال عطلة العيد 7 مراكز وهي «القصر الصحي ـ الواحة ـ العبدلي ـ الصليبية الجنوبي الصحي ـ سعد العبدالله ق2 ـ كبد»، مؤكدة على انه تم الإيعاز لجميع المراكز الصحية ببذل كافة الجهود لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى خلال فترة العيد.