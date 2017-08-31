تلقى سمو ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد ، اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم والنماء والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن شكره على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه وافر الصحة وتمام العافية وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.