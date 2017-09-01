هنأ مطران الأرمن لدى الكويت ماسيس زوبويان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بعيد الأضحى المبارك، مشيدا بدور الكويت في تقديرها واحترامها لكل الأديان والطوائف.



وأوضح المطران زوبويان، في تصريح صحافي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن الكويت تعد نموذجا فريــدا ومتـميــزا للتعايش بين الأديان، بالإضافة إلى التسامح الواضح والملموس في التعامل مع شعبها الكريم المعطاء، كما أنها تحرص على حماية أمن وسلامة كل من يعيش على أراضيها.



وتمنى المطران المزيد من الاستقرار والازدهار والتقدم لجميع الشعوب في الأرض.