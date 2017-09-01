الكويت وتركيا تتشاركان نفس قيم التسامح والمحبة والسلام

ممثل رئيس الأركان العامة: التعاون مستمر بين البلدين في المجال العسكري

محمد هلال الخالدي

احتفلت سفارة الجمهورية التركية لدى البلاد مساء أمس الأول بيوم النصر الذي يصادف 30 من أغسطس ويتم الاحتفال به في كل سفارات تركيا تزامنا مع احتفالات بلادهم في الداخل، وذلك بحضور آمر سلاح الإشارة في الجيش الكويتي العميد حمود الحسيني ممثلا عن رئيس الأركان العامة الفريق محمد الخضر، وعدد كبير من الديبلوماسيين والملحقين العسكريين من مختلف السفارات الأجنبية في الكويت.

وبهذه المناسبة هنأ سفير الجمهورية التركية لدى البلاد مراد تامير الشعب التركي بهذه المناسبة، ورحب بالحضور، مشيدا بعمق العلاقات المتميزة التي تربط الكويت مع بلاده، وشدد على أنها علاقات تتطور في مختلف المجالات بما يعبر عن العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد مراد أن الكويت وتركيا تحظيان بمكانة مرموقة عالميا بفضل تشاركهما قيم المحبة والسلام والتسامح، التي يعبر عنها قادة كلا البلدين وعلى رأسهما صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مشيرا إلى أن كلا الزعيمين يحملان نفس الرسالة الداعية لنشر السلام وسعادة الشعوب ورفع المعاناة عن الجميع.

بعد ذلك قرأ السفير تامير كلمة رئيس جمهورية تركيا الشقيقة رجب طيب اردوغان بمناسبة «يوم النصر» والذي قال فيها: ان تركيا وإخوانهم في جمهورية شمال قبرص التركية يحتفلون اليوم بالذكرى الـ 95 لنصرهم العظيم بمشاركة شعوبهم في الداخل والخارج والذين يقيمون في مختلف دول العالم، حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك على قوات الحلفاء، والتي بدأت في عام 1919، وانتهت بالانتصار في 30 أغسطس 1922.

وأكمل اردوغان في كلمته أن تركيا حاليا هزمت أيضا جميع التهديدات ومحاولات تخريب اقتصادها واستقلالها السياسي كما فعلت قبل 95 عاما، لافتا الى ان تركيا لا تحمي شعبها فقط بل هي تشارك المجتمع الدولي أيضا من أجل السلم العالمي.

وأوضح ان وحدة الشعب وصلابته هي المصدر الرئيسي لقوة تركيــا، وهذا ما ثبت خــلال محاولة الانقلاب الفاشلــة في 15 يوليو حيث وقف الشعب ضدها من أجل حرية بلاده وديمقراطيته.

من جانبه، اكد ممثل رئيس الأركان العامة العميد حمود الحسيني عمق العلاقات الأخوية بين الكويت وتركيا، قائلا: نحن سعداء في مشاركة أشقائنا الأتراك احتفالاتهم الوطنية بمناسبة يوم النصر، مشيرا إلى التعاون المستمر بين البلدين في المجال العسكري.

رسالة للكويتيين

وجه السفير التركي في الكويت مراد تامير رسالة إلى المواطنين الكويتيين الراغبين في شراء عقارات في تركيا، قائلا ان تركيا حكومة وشعبا يرحبون بأشقائهم الكويتيين السياح والراغبين في شراء وتملك عقارات في تركيا، وأنهم يشعرون بالسعادة لتزايد الطلب على العقارات التركية من قبل أشقائهم الكويتيين، وشدد على ضرورة الحذر من الوقوع فريسة سهلة لبعض ضعاف النفوس الذين يحاولون الغش، وناشد الكويتيين الراغبين في شراء عقارات في تركيا التأكد جيدا من المكتب العقاري والبحث عن نشاط تلك المكاتب قبل الشراء، وكذلك توكيــل محــام معتمد لإتمــام عقــود الشراء والتأكد من كل بنــود العقد قبل تسليم النقود، مؤكدا أن الهدف هــو حمايــة المشتري بالدرجة الأولى، ولفت إلى أن أكثر من 90% من الكويتيين الذين اشتروا عقارات في تركيــا لم يواجهوا أي مشاكل، في حين يتعرض عدد قليل منهم لبعض المشكلات نتيجة الجهل بالقانون أو التعامل بحسن نية مع بعض الأشخاص المخادعين فينبغي الحذر.