محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية مساعد السلطان انطلاق مهرجان القرطاسية واللوازم المدرسية والذي تستمر أنشطته حتى 25 سبتمبر المقبل والذي اعتادت الجمعية على تنظيمه سنويا للمساهمين وأبناء المنطقة في المول التجاري بالجمعية.

وتابع: ان المهرجان تشارك فيه 26 شركة متخصصة في أجود الأصناف والماركات العالمية بما في ذلك الشنط المدرسية، موضحا ان البيع في معظم المعروض بهامش ربح بسيط وبعض الأصناف تباع بسعر التكلفة، داعيا المساهمين وأهالي المنطقة إلى الاستفادة من مزايا المهرجان والأسعار المخفضة للعام الدراسي 2017/ 2018.

وعلى صعيد آخر، أشار السلطان إلى ان الجمعية نظمت مؤخرا مهرجان التمور البرحي الكويتي ولأول مرة في الكويت بالتعاون مع جمعية أصدقاء النخلة تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وبحضور الهيئة العامة للزراعة.

من جهة اخرى، ذكر السلطان ان الجمعية حريصة على توفير عروض مخفضة للسلع الغذائية والاستهلاكية بالسوق المركزي بالتعاون مع العديد من الشركات لتخفيف الأعباء عن المساهمين وأهالي المنطقة، كاشفا عن توجه الجمعية لإقامة مهرجان تسويقي لمنتجات احدى الدول الغربية خلال الفترة المقبلة.