بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وفي إطار برنامج البنك الأهلي المتحد المتميز للمسؤولية الاجتماعية الذي يتضمن عددا من المبادرات والفعاليات الإنسانية والاجتماعية الهادفة، قام فريق من موظفي البنك بتنظيم زيارة للأطفال المرضى في مستشفى الأميري لمشاركتهم فرحة العيد وتوزيع الهدايا والألعاب التي تتناسب مع حالاتهم وفئاتهم العمرية المختلفة، وهي المبادرة التي وجدت أثرا طيبا في نفوس الاطفال وأسرهم ورسمت الابتسامة على وجوههم.

وبهذه المناسبة، أفاد الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المتحد ريتشارد جروفس: إن هذه الزيارة تأتي استجابة لرسالة البنك وحرصه الدائم على التواصل مع مختلف فئات المجتمع ومشاركتهم فرحة العيد، ولاسيما شريحة الأطفال.

وأكد جروفس: ان حرص موظفي البنك على المشاركة في هذه الزيارة ورغبتهم الصادقة في التخفيف عن هؤلاء الأطفال، إنما يعكس قيمنا الدينية وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية التي نستظل بها، مبينا أن هذه الزيارة لاقت استحسانا كبيرا لدى الأطفال الذين تفاعلوا بشكل كبير مع موظفي البنك، سائلين الله أن يمن عليهم وجميع المرضى بالشفاء العاجل.

من جهتهم، ثمن فريق العلاقات العامة في المستشفى الأميري هذه المبادرة وقدموا الشكر لإدارة البنك الأهلي المتحد وقدموا الشكر والتقدير لفريق البنك الذي شارك في الزيارة.