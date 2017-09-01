

أبنائي الصغار العيد السعيد

يأتي العيد دائما وهو يحمل الفرحة والسعادة والأمل، فكلمة العيد في شكلها ومضمونها تتبعها كلمة «السعيد».. ومن منا لا يحب السعادة التامة الكاملة لنا ولغيرنا، فهي تحب الجميع وتتمنى أن يحبها الجميع وللجميع، وليس هنالك أجمل ممن يملأ قلوب الآخرين سعادة فيراهم وهم سعداء. ومهما اتسع وعاء الحزن أيها الأصدقاء فإن هذا الوعاء يأتي العيد فيجفف الحزن فنفرح بأيامنا ونسعد بأوقاتنا.. لذا علينا دائما أن نسعى لنكون دائما ضمن قائمة السعداء، وكذلك الذين يحرصون أيضا على أن يكونوا في قائمة الذين يسعدون الآخرين.. فها هو العيد اليوم يأتي ناشرا ابتسامات الفرح ونسمات الأمل.. فلنكن جميعا مثله، نستقبله كما هو ونتعلم منه نشر الفرح. ونحن نتمنى معكم أيها الأحبة لكل صغار العالم - أمس واليوم وغدا وكل يوم - السعادة التامة المطلقة وللجميع.. وألا تنقطع ابتسامة الجميع، وأن تسود المحبة في كل القلوب بلا استثناء. مرحى بالعيد السعيد، مرحى بكم أيها السعداء الأعزاء، وكل عيد وأنتم بخير. للتواصل مع الصفحة يمكنكم مراسلتي على الإيميل: DOCBAKRI@YAHOO.COM



رَجُلُ الإطْفَاءِ

تأليف: محمد جمال عمرو



مَا أقْوَى رَجُلَ الإطْفَاءِ .. يَعْمَلُ فِي كُلِّ الأجْوَاءِ فِي صَيْفٍ والشّمْسُ لَهِيْبٌ .. يَعْمَلُ فِي بَردٍ وشِتَاءِ >>> فِي شَارِعِنَا شَبَّ حَرِيْقٌ .. فَرَأيْنا خُرْطُومَ المَاءِ يَمْتَدُّ إليْهِ ويُطْفِيهِ .. شُكْرًا يا رَجُلَ الإطْفَاءِ >>> وعَلَى غُصْنٍ صْعَدَتْ هِـرَّةْ .. رَاحَتْ تَستَجدِي بِمُوَاءِ قَدْ علِقَتْ فِي أعْلَى الشّجَرَةْ .. حَتّى أنْقَذَهَا (الإطْفَائِي) >>> وأخِي الأصْغَرُ فَوْقَ السّطْحِ .. صَاحَ أبِي: أغْلَى أبْنَائِي! مَنْ يُنقِذُهُ فَلَهُ روْحِي .. جَاءَ وأنْقَذَهُ (الإطْفَائِي) >>> فِي الوَادِي كُوْخٌ وعَجُوْزٌ .. قَدْ دَاهَمَهَا سَيْلُ المَاءِ صَاحَتْ: يَا نَاسُ أغِيثُونِي .. فَأتَى كالبَرْقِ (الإطْفَائِي)



وصف الصورة مكتبتي نور تهرب من القصة عادل طفل صغير، يقرأ كتابا قبل الذهاب إلى اللعب، بطلب من أمه. وعند قراءته لكتاب بطلته فتاة صغيرة متشردة واسمها «نور» بصوت عال، رن هاتف البيت، فتوقف عادل عن القراءة على جملة «رفضت السيدة مساعدة نور». فعلق اسم «نور» في ظنه وتجمد كل شيء من حول «نور»، فأرادت «نور» أن تخرج من القصة.. لكن عادل عاد وتابع القراءة، وعادت الحياة لكل ما هو متجمد في القصة.. ولكن «نور» أرادت أن يتوقف عادل مرة ثانية عن القراءة، لكي تتمكن من الخروج من حياتها اليائسة والمشردة.. ومع الأيام، أصبح عادل يستمتع بالمطالعة، ويسترسل في خياله عند قراءة كل قصة. وظن أن أبطال القصة يخرجون منها أحيانا ويتجولون في حياتنا، ويتحدثون معنا، ويشاركون في أنشطتنا ومجريات حياتنا. ولكن أدرك عادل أن أبطال القصص لا يتجسدون ولا يغادرون صفحات الكتاب، وكل ما في الأمر أن عقولنا تتخيل ذلك كما لو أن أفكار القصة تحدث فعلا، ربما هي تمنياتنا لمجريات الأحداث التي نقرأها، وتفاعلنا مع أحداث القصة، فنجري اسقاطا لأحداث القصة على حياتنا الواقعية لإظهار رغبتنا بتغيير الأحداث. أجمل هدية قصة كتاب أزرق مخبأ في صندوق مظلم مع بقية الكتب. ذات يوم تأتي فتاة صغيرة، تأخذ بعض الكتب، وترسلها عبر البريد الجوي إلى مكان فيه أطفال لاجئون، لا مدرسة لديهم ولا كتب يقرأونها. تلك الفتاة لا تملك ما ترسله إلى الأطفال اللاجئين غير كتبها وقصصها الممتعة، كي تدخل البهجة إلى نفوسهم ولو قليلا. أمنية... أمل وتحدّ

قصة حقيقية عن تجربة خاضها فتى في الرابعة عشرة من عمره، يكتشف أهله أنه مصاب بمرض اللوكيميا (سرطان الدم) فيدخلانه مستشفى متخصصا لعلاج مرضى السرطان من الأطفال.

ويحكي لنا في قصته عن معاناته الطويلة من مرحلة تشخيص الحالة، مرورا بمرحلة العلاج الكيميائي وما يرافقه من آلام، وصولا إلى مرحلة زوال الخطر بنسبة كبيرة.

في المستشفى لاقى عناية خاصة من جميع العاملين، كذلك من الجمعيات المعنية والشخصيات الاجتماعية والفنية التي زارته، ومن أهله بطبيعة الحال.

تعلم من تجربته أمثولة أنه إذا واجه التحدي بفرح وواقعية سيتمكن من النجاة، وأن طريق الحزن يحتاج للحب والصبر والإرادة حتى يتحول إلى فرح.

لن آكل طعامي

يقرر عدنان عدم تناول الطعام الذي تعده والدته، ويخرج باحثا عن طعام آخر في المزرعة القريبة، وهناك أخذ حفنة صغيرة من أطعمة الحيوانات والطيور، فأخذ التبن من البقر، وفتات الخبز اليابس من البط. ثم أخذ الحبوب من الدجاج، والعشب من الخروف، والحليب من القط. وحين تذوقها شعر بالقرف. وعاد إلى المنزل ليأكل من طعام والدته اللذيذ والمفيد.

القصة من تأليف: جنان حشاش، ورسوم: يارا باميه، ونشر: دار مركز ثقافة الطفل.



شعر فرّحْ طِفْلَنا

شعر: ياسر سلامة يا عيدُ فَرِّحْ طفْلنا واعزفْ لهُ طربَ الغِنا وارقصْ لهُ رقصَ الهنا واقطفْ لهُ زهرَ المُنى وافرشْ لهُ روْضًا زها روضًا تبسَّمَ سوْسَنا يا عيدُ زِدْهُ مسرَّةً فَرَحًا يعانقُ فرْحَنا هزَّ النسيمُ عبيرَهُ وَتَرًا يُغازل لحْنَنا أصحابُهُ ومعارِفٌ غنُّو بحبٍ ميجنا فتبسّمتْ وجَناتُهُ ثمَرًا يُزَيِّنُ أغْصُنا ملأَ السَرورُ ديارَنا وَتَزَخْرَفتْ آفاقُنا فتبسَّمت وجَناتَه

لغتنا الجميلة

البَقَايَا مِنْ أشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ

الحُتَامَةُ:مَا يَبْقَى عَلَى المَائِدَةِ مِنَ الطَّعَام.

القَشَامَةُ: ما يَبْقَى عَلَيْها مِمَّا لا خَيْرَ فِيهِ.

الكُدَادَةُ: والكُدَامَةُ مَا يَبْقَى فيَ أَسْفَلِ القِدْرِ.

الثُّرتُمُ: ما يَبْقَى في الإنَاء مِنَ الأُدْمِ.

القُرَامَةُ: بَقِيَّةُ الخُبْزِ في التَّنُّورِ.

الرَّيْمُ: عَظْم يَبْقَى بَعْدَمَا يُقْسمُ لَحْمُ الجَزُورِ.

الثُمَّيلَةُ: بَقِيَّةُ الطَّعَام والشَّرابِ فِي الجَوْفِ.

العِرْزَالُ: البَقِيَّةُ مِنَ اللَّحْمِ. العُقْبَةُ والقُرارَةُ: بَقَيَّةُ المَرَقَةِ.

الرُّكْحَةُ: بَقِيَّة الثَّرِيدِ في الجَفْنَةِ.

الوَلْثُ: بَقِيّةُ العَجِينِ في الدَّسِيعَةِ.

الحُسَافَةُ: بَقِيَةُ أقْمَاعِ التمْرِ وَكِسَرِه.

الخُصَاصَةُ: مَاَ يَبْقَى في الكَرْم بعدَ قِطَافِهِ: العُنَيْقِيدُ الصَّغِيرُ هَهُنَا وآخَرُ هُنَاكَ.

العُشَانَةُ والغُشَانَةُ: مَا يَبْقَى في الكِبَاسَةِ مَنَ الرُّطَبِ إذا لُقِطَتِ النَخْلةُ.

المَطِيطَةُ والصُّلْصُلَةُ: بَقِيّةُ المَاءَ في أسْفَلِ الحَوْضِ.

الصُّبابَةُ: بَقِيّةُ المَاءِ في الإنَاءِ وغَيْرِهِ.

وَكَذَلِكَ الشُّفَافَةُ والرَجْرِجَةُ.

العُفَافَةُ: بَقِيَّةُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ.

البَسِيلُ: بَقِيَّةُ النَّبِيذِ في القِنِّينةِ. الجَلْسُ: بَقيّةُ العَسَلِ في الوِعَاءِ.

الكُوّارَةُ: بقيّة ما في الخَلِيَّةِ الّتي تُعسِّلُ فيها النَّحْلُ.

العِتْرَةُ: بقيّةُ المِسْكِ في الفَأْرَةِ عَنْهُ أيْضاً.

الجُذْمُورُ: مَا يَبْقَى مِنَ الشَّجَرِ بَعْدَ قَطْعِهِ.

الجُذَامَةُ: مَا يَبْقَى مِنَ الزَّرْعِ بَعْدَ حَصْدِهِ.

الغُبَّرُ: بَقِيَّةُ الحَيْضِ.

العُلالَةُ: بَقِيَّةُ جَرْي الفَرَسِ.

الهَوْجَلُ: بقيّةُ النُّعَاسِ.

الحُشَاشَةُ وَالرَّمَق والذَمَاءَ: بقيّةُ حَياةِ النَفْسِ.

الاسُّ: بقيَّةُ الرَّمَادِ بين الأثافي.

الشَّذَى: البَقيَّةُ مِنَ الخُصُومَةِ.

الفَضْلَةُ: البَقِيَّةُ مِن كُلِّ شَيْءٍ.



هل تعلم ٭ الثعابين لا تقترب من مكان فيه رائحة النفط. ٭ «السحلية» تعدو بسرعة فائقة لدرجة أنها تستطيع عبور أنهار وبحيرات دون أن تغرق. ٭ ‏‏من أسباب الإصابة بمرض السكر الكسل وعدم الرياضـــة والنشاط. ٭ المشروبات الغازية تسبب عسر الهضم وزيادة الوزن بسبب السكر المضاف إليها. ٭ ‏هل ‏تعلم أن الجواد يستطيع أن يظل أشهرا واقفا على قدميه كما أنه ينام في هذا ‏الوضع، إذ حباه الله بجهاز عضلي خاص يسمح لأرجله بأن تظل مشدودة على الدوام لتحمل ‏جسمه الثقيل دون عناء كبير. ٭ عدد العضلات التي ‏يستخدمها الإنسان عندما يتكلم 44عضلة. ٭ الجمل من أقوى الحيوانات ذاكرة.هل تعلم؟

اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول العثور عليها في أسرع وقت ممكن.







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