الخميس لـ «الأنباء»: جميع المراسلات الداخلية آلياً ولا وجود للملفات الورقية بين الإدارات

بشرى شعبان

كشفت مراقب الاعلام بالهيئة العامة لذوي الاعاقة ضحى الخميس عن انتهاء الهيئة من ارشفة كل الملفات الطبية والتعليمية، وكل ما يتعلق بالاجراءات المالية من بدل الخادم او السائق او المكلف بالرعاية تنجز معاملاتهم آليا في اقل وقت ممكن.

وأشارت في تصريح لـ «الأنباء» ان الهيئة استغنت كليا عن نقل الملفات من قطاع الى آخر ومن ادارة الى اخرى لإنجاز المعاملات وأصبحت جميع المعاملات تنجز الكترونيا وبالتراسل الالكتروني الداخلي ما بين جميع القطاعات والمسؤولين.

وبينت الخميس انه بمجرد تقديم طلب المراجعة في صالة تجديد الشهادة وتزويد الموظف بالرقم المدني تتم عملية التجديد ويسلم الايصال للمراجع، كما تتم المراسلة الداخلية للتجديد، وخلال ايام معدودة يحصل على رد اللجنة المختصة حول تجديد الشهادة ويظهر ذلك على الشاشة مباشرة.

وأشارت الى أن اللجان الطبية بالهيئة تستقبل المراجعين يومين بالاسبوع هما الأحد والثلاثاء، ويتم توزيع الارقام في الساعة الواحدة ظهرا وتستقبل الحالات من الساعة الثالثة الى آخر حالة متواجدة، اي ان الوقت مفتوح، وتعمل اللجان على ادخال كل البيانات وأرشفتها آليا وارسالها الكترونيا عبر التراسل الداخلي للجهات العليا للاعتماد وتتم اصدار شهادات اثبات الاعاقة للمستحقين خلال يومين بعد دخولهم للجنة.

مكائن خاصة للهويات

وأضافت الخميس ان الهيئة وفرت مكائن خاصة لإصدار هويات المعاقين خلال خمس دقائق، شرط وجود شهادة إعاقة سارية المفعول، وايضا قامت الهيئة بتوفير لوحة المرور عبر جهاز خاص داخل الهيئة، علما انها كانت تصدر خارج الهيئة ووفرت الوقت والجهد على المراجعين، وتصدر خلال اسبوع من تقديم الطلب بعد مراجعة الملف لتبين ان كان مستحقا او لا.

الرعاية المنزلية

وقالت ان الهيئة ادخلت خدمة للمراجعين عبر الصالة لاستقبال الزيارات المنزلية للحالات التي لا تستطيع الحضور للجان الطبية داخل الهيئة نظرا لظروفها الصحية، مؤكدة ان الميكنة سرعت في انجاز المعاملات وتقديم الخدمات بشكل افضل.



وعن مواعيد استقبال المراجعين بينت ان الهيئة مثل سائر الجهات الحكومية تستقبل المراجعين وتفتح ابوابها الساعة السابعة والنصف صباحا ومددت ساعات العمل الى الساعة 3 عصرا وتستقبل المراجعين من الساعة 8 صباحا الى الساعة 3 عصرا، وحددت يومي الاحد والثلاثاء للنساء والاثنين والاربعاء والخميس للرجال.