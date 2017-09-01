تقدم رئيس وأعضاء جمعية إحياء التراث الإسلامي بأحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأضافت الجمعية في بيان لها: ونحن إذ ننتهز هذه الفرصة لنبارك للأمة الإسلامية وللشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت هذه المناسبة الطيبة، سائلين الله أن يتقبل من المسلمين ما قدموا من خير، وأن يعيد هذا العيد على الإسلام والمسلمين بالعزة والتمكين، كما نسأله سبحانه أن يفرج عن إخواننا المسلمين كل شدة وكرب، وأن يمن عليهم بنعمة الأمن والأمان في أوطانهم، وأن يحقن دماءهم، ويصون أعراضهم، ويرد عنهم كيد أعدائهم.

وختم البيان: إننا لنرجو أن يكون هذا العيد عيد فرح وفرج للأمة، وأن ييسر الله للحجاج أداء مناسكهم ويتقبل منهم حجهم، وأن يكون هذا العيد بداية لعهد جديد ينعم فيه المسلمون بكل خير.