قال رئيس اللجنة الإعلامية بقائمة الراية فيصل الفضلي ان القائمة تستنكر تأخر صرف المخصصات الشهرية لطلبة المملكة المتحدة والتي أدت الى تدهور الاستقرار المعيشي للطلبة هناك.

‏وأوضح الفضلي أن مجموعة من التخبطات المالية واجهت الطلبة الفترة الماضية ولم تقتصر فقط على المستمرين منهم، بل على المستجدين ايضا، اذ واجه الطلبة المقبلون على الدراسة في المملكة المتحدة عدة عقبات منها القصور بأداء المكتب الثقافي في لندن وعدم تواصل موظفيه والمرشدين مع الطلبة، والتأخر بتصديق القبولات بشكر غير مبرر، وكان آخرها هو التأخر بصرف المخصصات الشهرية حتى بعد وصولهم الى بريطانيا وإرسال ختم الدخول للملحق، حيث لم يتسن لهم تهيئة وضعهم المعيشي قبل بدء الدراسة.

وأضاف ان التخبطات لم تنته فقط بتأخر إرسالها للطلبة، بل فوجئ عدد كبير من طلبة السنة التمهيدية بالخصم من مخصصاتهم الشهرية دون أي سبب وبدون أي إنذار مسبق، ما أدى الى عدم مقدرتهم على دفع التزاماتهم السكنية، وأصبح الاستقرار بعيدا كل البعد عنهم، لافتا الى أن قائمة الراية لم تقف مكتوفة الأيدي في ظل تقصير الاتحاد بتأدية دوره في الحفاظ على حقوق الطلبة والدفاع عنها، بل وجهت الراية مجموعة كتب استنكارية مستعجلة الى كل من رئيس الملحق الثقافي ووكيل وزارة التعليم العالي واللجنة التعليمية بمجلس الأمة، فندت بها كل التخبطات الحاصلة ودعت الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي مثل هذه الأمور مستقبلا.