تنسيق بين «الإعلام» و«الأوقاف» وكلية الشريعة لاستضافة دعاة يلقون دروساً عن المناسك

عاطف رمضان

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام محمد العواش أنه تأكيدا على اهتمام وزارة الإعلام بالمناسبات الدينية المهمة والتي منها، مناسك وشعائر الحج، وعيد الأضحى المبارك، أعدت الوزارة دورة برامجية خاصة لتلك المناسبتين العزيزتين على قلب كل مسلم، وذلك من خلال قطاعاتها البرامجية وهي «الإذاعة» و«التلفزيون» و«الأخبار» و«الإعلام الجديد».

واضاف العواش في تصريح لـ «الأنباء» أن هذه الخطة البرامجية الخاصة ترتكز على محورين هما، متابعة دور بعثة الحج الكويتية داخل مناسك الحج والخدمات التي تقدمها لحجاج الكويت وضيوف الرحمن، والاطمئنان على الحجاج الكويتيين وأصحاب الحملات الكويتية خلال ادائهم لمناسكهم وذلك عبر رسائل يومية مباشرة ومن خلال لقاءات تقوم بها بعثة وزارة الإعلام للحملات للاطمئنان على شؤون الحجاج الكويتيين وكذلك تبيان اهمية تلك المناسك ودورها خاصة فيما يتعلق بيوم عرفة والإفاضة الى مزدلفة وايضا اداء جميع الشعائر من خلال استضافة دعاة بالتعاون مع وزارة «الأوقاف» وعبر أساتذة في كلية الشريعة بجامعة الكويت.

وأوضح أن هذه الخطة تهدف لربط المشاهد والمستمع بفتاوى ومعلومات توضح له أهمية تلك الشعائر والمطلوب منه في هذه الأيام المباركة.

وفيما يتعلق بالخطة البرامجية الخاصة بعيد الأضحى المبارك قال العواش: مما لا شك فيه ان الوزارة ستقوم بالعديد من البرامج التي تعكس فرحة المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة من خلال برامج يتم بثها على الهواء مباشرة سواء في المجمعات التجارية او في الأماكن التي يرتادها الأطفال للترفيه وذلك لنقل أحاسيس ومشاعر اهل الكويت في هذه المناسبة العظيمة «مباشرة» والتأكيد على اهمية التواصل والتراحم.



وأشار العواش إلى أن وزارة الإعلام تحرص خاصة في تلك المناسبات من خلال تعليمات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكذلك وكيل الوزارة طارق المزرم بأن تكون التغطية شاملة ومباشرة لجميع تلك المناسك والشعائر اضافة الى المعاني الكبيرة التي يحملها عيد الأضحى المبارك من قيم تعكس عظم هذا الدين الإسلامي الحنيف.