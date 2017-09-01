مريم بندق

أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه لن يتم إنهاء خدمات الوافدين العاملين بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بصورة مفاجئة. وأوضحت المصادر أن إنهاء خدمات الوافدين سيتم وفقا لضوابط متفق عليها ومعلنة.

وقالت: ان من أهم الضوابط ان يبدأ بكبار السن ومن ليس لديهم أبناء يدرسون في المرحلة الثانوية.

ولفتت إلى ان قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن زيادة نسب الإحلال في كل المهن والتخصصات والذي ينص على تكويت 5 مجموعات وظيفية بنسبة 100% وأخــرى بنسب متفــاوتة وضعت لـه فتــرة زمنيــة 5 سنوات - نشرت «الأنباء» امس القرار بالتفصيل - هو قرار تنفيذي.

وفي حالتي الاستقالة والاستغناء عن الخدمة ينص قرار لمجلس الوزراء على حظر تعيين الموظفين غير الكويتيين بعد استقالتهم أو الاستغناء عن خدماتهم في وزارات أخرى غير التي كانوا يعملون بها.

وقد استثنى قرار آخر لمجلس الوزراء الوظائف التي تتصف بالندرة والوظائف الفنية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، وأجاز تعيينهم مجددا بجهات أخرى غير التي كانوا يعملون بها بشرط عدم تعيين الذين استغني عن خدماتهم لأسباب تأديبية، وعدم تعيين من لم يمض على انتهاء خدمته من وظيفته السابقة مدة سنة على الأقل باستثناء من كانوا معينين على رواتب مقطوعة، وأن يكون المرشح قد حصل على تقرير جيد على الأقل في السنة الأخيرة من وظيفته السابقة،وأن يكون تعيينه في مجال اختصاصه.