تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء اليوم الخميس من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى تعالى أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.