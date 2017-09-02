4 لجان تحقيق في مخالفات بعض الجميعات و«الشؤون» مستمرة بإنشاء نواد لكبار السن

طرح الجمعيات الخاسرة فقط للاستثمار ونهدف لإرساء مبدأ تقديم الخدمة التعاونية بأقل سعر

بشرى شعبان

أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالوكالة والوكيل المساعد لقطاع التعاون شيخة العدواني ان الوزارة تدرس طلب بعض الجمعيات التعاونية للاستثمار اسوة بتعاونية الدسمة، مبينة ان طرح الجمعية للاستثمار لا يكون إلا في حالات الخسارة والأوضاع المالية السيئة فقط، لافتة إلى السعي لتطبيق فلسفة العمل التعاوني بجعل الجمعيات تقدم الخدمات بأقل تكلفة وليس تحقيق الأرباح. وكشفت العدواني خلال زيارتها لمجمع دور الرعاية الاجتماعية في الصليبخات وتقديم المعايدات للنزلاء والعاملين، نيابة عن وزيرة الشؤون أمس عن الاستمرار في تنفيذ مشروع نوادي كبار السن، موضحة إنشاء أحدها في محافظة مبارك الكبير وتعميم المشروع على باقي محافظات الكويت، معلنة عن وجود 4 لجان تحقيق في عدد من المخالفات المالية والإدارية في بعض التعاونيات.

وعن طرح الجمعيات التعاونية للاستثمار، قالت العدواني«حالة نادرة، ولا يوجد لدينا اي جمعية استثمرت حتى الان سوى تعاونية الدسمة نظرا لظروفها»، مؤكدة ان «طرح جمعية الدسمة للاستثمار كان الهدف منه الحفاظ على بقائها، كون القانون ينص على ان الجمعية الخاسرة تحل، ولكن الوزارة ارتأت ان الاستثمار افضل للحفاظ على حقوق المساهمين، وبقاء العمل التعاوني»، معلنة ان الوزارة في طور دراسة طلب بعض الجمعيات التعاونية التي تقدم بها مجالس اداراتها لطرح جمعياتهم للاستثمار اسوة بتعاونية الدسمة، مبينة ان طرح الجمعية للاستثمار لا يكون الا في حالات الجمعيات الخاسرة والوضع المالي السيئ فقط، وهذا الشرط لا ينطبق على طلب تلك الجمعيات حيث ان وضعها المالي جيد وتحقق ارباحا، ومع ذلك فالوزارة حريصة على دراسة طلبهم من كافة النواحي لاتخاذ القرار المناسب.

وشددت على ان وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التعاون تسعى بكل جهدها لتطبيق فلسفة العمل التعاوني بجعل الجمعيات التعاونية تطبق الهدف من انشائها وهو تقديم الخدمات بأقل تكلفة وليس تحقيق الارباح كما هو قائم، كاشفة عن وجود 4 لجان تحقيق عاملة منهم 2 في المرحلة الاخيرة، والباقي سينتهي عملهم بنهاية الشهر الجاري، موضحة ان الوزارة لا تتمنى ان يكون هناك لجان تحقيق، خصوصا بعد ان أصبح المراقبون الماليون يقومون بعملهم على اكمل وجه، وتطبيق الوزارة للضبطية، مؤكدة ان الوزارة تشكل لجان تحقيق في حالات وجود مخالفات ادارية ومالية جسيمة، ولله الحمد تلك الحالات قليلة، متوجهة بالشكر للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية بمختلف اداراته، والجمعيات الاهلية والخيرية المساهمة في اسعاد نزلاء دور الرعاية من مسنين، وحضانة العائلية، وذوي الاعاقة.هذا، ورافق العدواني في زيارتها مدير ادارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون عبدالله الحمدان، ومدير ادارة رعاية المعاقين ناصر العبيدي ومدير ادارة رعاية المسنين بالانابة جاسم الدالوي ومراقبين ورؤساء أقسام من الإدارات المختلفة بالإضافة الى المشرفين والمختصين.

برنامج للاحتفال بيوم المسنين

أكد مدير ادارة رعاية المسنين بالإنابة جاسم الدالوي على أهمية قيام قياديي الوزارة بزيارة دور الرعاية في اول ايام العيد لما تتركه من أثر ايجابي في نفوس النزلاء، لافتا الى ان ادارة رعاية المسنين وضعت برنامجا خاصا للنزلاء خلال العيد يشمل استضافة جهات حكومية وتطوعية مع النزلاء بالإضافة إلى انشطة داخل الدور والقيام بزيارات خارجية تشمل أماكن محببة لقلوب المسنين.

وذكر ان الإدارة تعمل حاليا على إعداد برنامج متكامل للاحتفال باليوم العالمي للمسنين بداية الشهر المقبل يشمل العديد من الأنشطة.