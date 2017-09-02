قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي يرافقه عدد من القادة والضباط بتفقد مواقع الحراسات الخارجية التابعة للحرس الوطني، حيث نقلوا إلى رجال قوة الواجب تهاني وتبريكات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرفاعي عن اعتزاز وتقدير قيادة الحرس الوطني بالدور الذي يؤديه رجال الحرس الوطني في تأمين المواقع الحيوية، مشددا على اليقظة الأمنية وتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والواجبات الأمنية المكلفين بها.

وأكد ان الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا) تولي أهمية كبيرة لدور الحرس الوطني في تأمين المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد، وأداء دوره الأصيل في مساندة أجهزة الدولة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.