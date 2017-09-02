الخرينج: تكثيف الحملات الميدانية وإزالة كل ما يشوه المنظر العام

في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم_نجملها» بالتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، وإدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، وفرق الطوارئ، وأقسام الإزالة بجميع أفرع البلدية بالمحافظات لإزالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة بكل المحافظات، واصلت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية حملاتها الميدانية الشاملة مستهدفة جميع المناطق التابعة للمحافظة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج ان جميع المراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف الحملات الميدانية وإزالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة، وذلك من خلال رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع وغسيل وتبديل الحاويات وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مناطق المحافظة.

وأشار الخرينج إلى ان الحملات الميدانية التي شنتها المراكز التابعة للإدارة أسفرت عن رفع 40 سيارة مهملة بمناطق (الجليب، خيطان، العمرية والرابية، عبدالله المبارك، الفروانية)، مشيرا إلى أنه تم رفع 7 سيارات من منطقة خيطان، وسيارة من منطقتي العمرية والرابية، و5 سيارات من منطقة عبدالله المبارك، و7 سيارات من منطقة جليب الشيوخ، و20 سيارة من منطقة الفروانية.

وأوضح ان حملات رفع السيارات قد سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها، مؤكدا في هذا الخصوص على أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها، كما يمثل الإشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وكشف الخرينج عن أن الحملة شملت تبديل وغسيل 50 حاوية بمنطقة الأندلس، ورفع 411م 3 من الأنقاض والمخلفات، وقد تم رش وغسيل الساحات والشوارع والمواقف بمنطقتي الرابية والعمرية إلى جانب كنس وغسيل الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة عبدالله المبارك.

وأكد ان الهدف من الحملة تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.