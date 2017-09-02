كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام النوبات (ب، أ) التابعة لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بعدة جولات بمناطق المحافظة استهدفت الإعلانات غير المرخصة وخصوصا إعلانات بيع الأضاحي وإعلانات مهرجانات العودة إلى المدارس إلى جانب الحد من ظاهرة التعديات على أملاك الدولة عن طريق إنشاء أسوار وأبواب خارج حدود العقار وذلك ضمن إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي أن مفتشي النوبة «ب، أ» قاموا برفع 402 إعلان تجاري غير مرخص في مناطق: السرة، العديلية، قرطبة، الخالدية، اليرموك، كيفان، غرناطة، الصليبخات، الدوحة شمال غرب الصليبخات، إلى جانب تحرير مخالفتين للائحة الإعلانات.

واضاف أن الفريق قد قام بإزالة شاليه وديوانية خارج حدود العقار مشيرا إلى أنه تمت الإزالة بعد انتهاء المهلة القانونية للإنذار إلى جانب انه تم الكشف على منزل وذلك لرفع الابعاد وذلك بناء على طلب صاحب العقار لاستخراج رخصه زراعية.

وبدورها خاطبت إدارة العلاقات العامة أصحاب العقارات بضرورة ترخيصها أو رفعها حيث إن البلدية لن تتهاون في إزالة التعادليات على أملاك الدولة بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية تجاهها.