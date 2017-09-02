أدت جموع غفيرة من اهالي وسكان منطقة ابوحليفة وجوارها من المواطنين والمقيمين، في مقدمتهم الشيخ فيصل الحمود ومدير أمن الاحمدي العميد عبدالله سفاح صلاة عيد الاضحى المبارك في مسجد بر الوالدين الذي شيده ابناء المرحوم الشيخ حمود المالك طيب الله ثراه وبعد اداء الصلاة تم نحر اضاحي العيد امام باحة المسجد في اجواء من الفرح والابتهاج استهلالا بالعيد المبارك ودعا الشيخ فيصل الحمود ان يتقبل الله طاعة المسلمين والمسلمات ويبارك لهم بالعيد المبارك وان يعيده على الكويت قيادة وشعبا وعلى الامة الاسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات والامن والامان.