الحملة نفذت على مرحلتين ولاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي

ليلى الشافعي

قال مدير ادارة الموارد والتسويق في جمعية النجاة الخيرية عمر الثويني ان إجمالي تبرعات حملة «ابصار» التي طرحتها الجمعية يوم عرفة بلغ 140 ألف دينار، وأن هذا المبلغ سوف يغطي إجراء 3500 عملية لمرضى العمى، وتوجه الثويني بالشكر لله عز وجل وللمحسنين وأهل الخير وكل من ساعد في نجاح هذه الحملة.

وأوضح الثويني أن الحملة تم إطلاقها في العاشرة صباحا في مجمع 360 واستمرت حتى العاشرة مساء، وشهدت بفضل الله تفاعلا كبيرا من المتبرعين سواء الذين أتوا لمكان الحملة أو تبرعوا عبر الموقع الالكتروني حيث بلغ عدد عمليات التبرع 4000 عملية، لافتا الى أن الحملة حظيت بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وتميزت ولأول مرة بإجراء بث مباشر لمخيم طبي في بنغلاديش حيث شاهد المحسنون ثمار تبرعاتهم على وجوه المستحقين من المرضى. وقد لقي ذلك استحسانا من المتبرعين.

وذكر أن حملة «ابصار» هدفت إلى علاج مرضى العمى بعدة دول، وإنقاذ الآلاف من البشر الذين يعيشون في ظلام دامس، وإدخال السرور على هؤلاء المرضى وأسرهم. وأضاف أن الحملة تمت على مرحلتين المرحلة الأولى كان الهدف منها توفير العلاج لـ 1000 مريض بتكلفة 40 ألف دينار، وقد تحقق الهدف خلال خمس ساعات، ونظرا للإقبال الكبير من المتبرعين فقد تم فتح المرحلة الثانية والتي انتهت بالوصول إلى 140 ألف دينار وتأمين العلاج لـ 3500 مريض.

ولفت الى أن «النجاة» لها خبرة طويلة في تنفيذ المخيمات الطبية لعلاج مرضى العمى في العديد من الدول، وأنها تحرص على أن تكون مخيماتها على أعلى مستوى من الجودة في التنفيذ، وعلى توافر الطواقم الطبية والعلاج المجاني.

وختم الثويني بالدعاء أن يحفظ الله الكويت وأن تظل دائما واحة للعمل الإنساني، ونموذجا بين الدول في البذل والعطاء.