محمد هلال الخالدي

احتفاء بعيد الاضحى المبارك اقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت د.عبدالعزيز بن ابراهيم الفايز مأدبة غداء في ديوانية السفارة.

حضر المأدبة عدد من السـفراء المعتمدين في الكـويت وأعضـاء السـفارة والمكـاتب والملحقيـات التابعة لها وعدـد من المواطنين السعوديين المـقيمين بدولة الكـويت كما حضرها عدد مـن الشخصيـات ورجالات المجتمـع والإعـلام الكـويتي وتبادل الحضور التهاني بمنـاسبة حلـول عيد الأضـحى المبارك متمنين في الـوقت نفسه للمملكة الـعربية السعـودية مـزيدا من التطور والنمو في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وقد اشاد الجميع بنجاح موسم الحج لهذا العام مهنئين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ذلك. وقد شكر السفير الفايز الحضور على تهنئتهم بهذه المناسبة المباركة وعلى مشاعرهم الطيبة تجاه المملكة، متضرعا الى الله عزّ وجلّ ان يعيد هذه المناسبة كل عام على مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله وعلى المملكة وشعبها وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.