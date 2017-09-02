إقبال ضعيف في اليوم الأول بسبب الانشغال بالأضاحي والأسعار سترتفع بعد 20 الجاري

أم نعيرة بـ 75 ديناراً والشحامية بـ 25 ديناراً

عاطف رمضان - محمد راتب

في اول يوم للسماح بصيد الروبيان في المياه الإقليمية الكويتية اعتبارا من امس الموافق اول ايام عيد الأضحى المبارك، ترواحت أسعار الروبيان الشحامية ما بين 20 و25 دينارا للسلة الواحدة، والروبيان أم نعيرة (كبير الحجم) ما بين 67 و77 دينارا للسلة.وبلغت الكميات المعروضة من الروبيان 400 سلة تقريبا منها 50 سلة تقريبا ربيان ام نعيرة، والكميات الباقية ربيان شحامية وهو الاقل في الحجم.إلى ذلك بدأ سوق السمك في شرق مزاده بحضور أعداد متواضعة من عشاق الروبيان والسمك الذين حضروا لشرائه، فالجميع يرقبه بفارغ الصبر ليقوم بالحصول على كميات كبيرة منه تكفيه لفترة طويلة حيث يتوقع الكثيرون ان بدء موسم صيده في المياه الاقليمية يعني بالضرورة هبوطا حادا في السعر عما كان عليه الحال خلال الشهر الماضي، إضافة إلى ان هذا الوقت هو موسم اللحوم وليس الاسماك وهذا يعود بالنفع على المستهلكين في المقام الاول ويحول سوق السمك إلى ساحة مميزة للشراء والمزايدة.



من جانبه توقع علاء خواجه ان ينزل سعر الروبيان بدءا من ٤ الجاري بشكل كبير وملحوظ ومناسب للجميع، موضحا أن اسعار السمك عموما انخفضت بسبب ضعف الاقبال عليه فالإقبال على الميد ضعيف حيث وصل سعر السلة إلى 50 دينارا ثم انخفض إلى 30 و20 دينارا، والامر ينطبق على العديد من انواع السمك فالوقت الآن للحوم وليس للسمك.وكشف لـ«الانباء» عن ورود معلومة حول تحويل مزاد السمك المستورد الذي كان يقام في سوق المباركية إلى سوق شرق حيث سيكون فيه مزاد الكويتي العصر ومزاد المستورد بعد الفجر ابتداء من الثلاثاء المقبل وهذا بالطبع سيكون له تأثير إيجابي على واقع سوق شرق وحركة التسوق فيه.



وأما مصطفى خواجه فقال إن انتقال المزاد إلى سوق شرق سيكون في مصلحة السوق وستختفي كل الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن هناك توقعات قوية بانخفاض سلة الروبيان الكويتي بعد عودة الصيادين وستكون الكميات وافرة للغاية بحسب الانباء التي وردتنا ممن دخلوا إلى البحر امس.وبسؤاله عن سبب ضعف الشراء والاقبال على السمك قال: إن الامر يعود إلى ذهاب المعاشات بسبب التحضيرات للمدارس والاعياد، ووجود الكثيرين خارج البلد لقضاء الاجازات والعطلة، مبينا أن أفضل وقت لشراء الروبيان باقل الاسعار هو من 5 وحتى 15 أو 20 الجاري قبل ارتفاعه بشكل ملحوظ ووصوله لاسعار عالية جدا، فهذه هي الفرصة الذهبية التي لن تتكرر إطلاقا. وتوقع عدد من بائعي الاسماك واصحاب البسطات في تصريحات لـ «الأنباء» تزايد كميات الروبيان خلال الايام القليلة المقبلة مع عودة بعض الصيادين من عطلة العيد.وحسب مصادر فان غالبية الروبيان المعروض في المزاد امس تم صيده من خارج المياه الاقليمية الكويتية خاصة ان امس كان اول يوم فتح موسم صيد الروبيان بالمياة الاقليميه وحسب القانون فان الصيد يكون داخل المياة الاقليمية الكويتية بعد الساعة 12 ليلا، وتوقعت المصادر ان يباع الروبيان المحلي خلال الايام المقبلة بسعر أعلى لأن الروبيان المحلي تكون عادة احجامه كبيرة.وذكرت مصادر ان أسعار الروبيان في المزاد امس هي نفس الاسعار المتداولة خلال الايام الماضية مما يشير الى ان الروبيان لايزال محافظا على سعره من دون ارتفاع.

أسعار السلال

٭ سلة ربيان ام نعيرة جامبو ٦٥ الى ٧٥ دينارا

٭ سلة ربيان الشحامية ٢٠ الى ٢٥ دينارا

٭ سلة الزبيدي الكود ما بين ٥٠ و٨٠ دينارا

٭ سلة الشعوم ما بين ٢٥ و٤٠ دينارا

أسعار السمك

٭ الزبيدي الكويتي: 7 إلى 10 دنانير

٭ الزبيدي الايراني: 4.5 الى 5.5 دنانير

٭ الميد: 1.25 الى 1.5 دينار

٭ القبقب الكويتي: دينار الى 1.5 دينار

٭ الهامور: 7 دنانير

٭ الهامور الإيراني: 3 دنانير

٭ البالول الإيراني: 3.5 دنانير

٭ الشعوم الكويتي: 4 دنانير

٭ الشيم المحلي: 7 دنانير

٭ النقرور المحلي: 6 دنانير