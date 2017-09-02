مريم بندق

كشفت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن المناقصة الخاصة بإعداد قانون الضرائب لم تطرح حتى الآن.

وأضافت المصادر أنه لا ضرائب في المديين القريب المنظور أو المتوسط تنفيذا لتعهد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح «بأنه لا ضرائب في المديين القريب أو المتوسط».

وأعلنت أن وزير المالية أبلغ ممثلي جمعيات النفع العام أثناء لقاء وزراء المجموعة الاقتصادية بأنه «لا فرض لضريبة الشركات البالغة 10% أو لضريبة القيمة المضافة في المديين القريب والمتوسط» وذلك في اللقاء الذي جمع الطرفين في يناير الماضي.

وقالت المصادر إن المدى المتوسط يبدأ من يوم تعهد الوزير ويمتـد حتى فـتـرة لا تقل عن 5 سنوات.

وكانت الحكومة قد اعتمدت في أغسطس الماضي مشروعي قانوني الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية لإحالتهما إلى مجلس الأمة في الوقت الذي أكد بيان صادر من وزارة المالية أن الكلمة الفصل في تطبيق قانون الضريبة المضافة يرجع إلى مجلس الأمة.