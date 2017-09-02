عرفانا بالدعم المتواصل لدولة الكويت وقائدها للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة حول العالم، أعرب الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس عن شكره وتقديره البالغ للدور القيادي البارز لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في مجال العمل الإنساني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريس خلال استقباله من قبل سمو الأمير وذلك في إطار زيارته الأخيرة لدولة الكويت.

وقال غوتيريس "انه لشرف كبير وسعادة بالغة أن أتواجد هنا مجددا لأشيد وبكل وضوح ليس بقيادتكم الإنسانية فحسب والتي شهدتها بحكم موقعي وقادت سلفي الامين العام السابق للامم المتحدة الى تسميتكم قائدا للانسانية وانما اليوم اصبح الامر اكبر من ذلك بكثير".

وثمن غوتيريس في هذا الاطار دور دولة الكويت ومكانتها بين دول العالم وجهودها في كافة القضايا السياسية والانسانية منوها بالدور الايجابي والنشط لسمو الامير.

وجريا على عادتها السنوية نفذت القنصلية العامة لدولة الكويت في اربيل أمس الجمعة مشروع الأضاحي للنازحين العراقيين بتبرع من الامانة العامة للاوقاف بدولة الكويت.

وقال المستشار مساعد الكليب، إن دولة الكويت قامت وكتقليد سنوي بتنفيذ مشروع الاضاحي وتقديمها للنازحين العراقيين المتواجدين في مخيم (حسن شام) وهم نازحو الموصل وذلك بالتعاون مع مؤسسة البارزاني الخيرية.

واضاف ان المساعدات الكويتية للشعب العراقي تأتي كترجمة للمبادرة الانسانية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد للتخفيف من معاناة النازحين العراقيين، مشيرا إلى أن الأضاحي هذه السنة تزن نحو أربعة أطنان ونصف الطن ويتم توزيعها على النازحين العراقيين المقيمين في مخيم (حسن شام).

من جهته أشاد مسؤول المساعدات الانسانية بمؤسسة البارزاني الخيرية اسماعيل عبدالعزيز في تصريح مماثل بالمساعدات المقدمة من قبل دولة الكويت للنازحين العراقيين.