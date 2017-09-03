ليلى الشافعي

أكد أمين سر مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام سالم الحمر انه ولليوم الثاني على التوالي قام البنك بتوزيع أضاحى العيد، لافتا الى توزيع ٤٠٠ أضحية استفادت منها ٤٠٠ أسرة متعففة، وسيتم توزيع لحوم الاضاحي على ثلاثة أيام.



وقال الحمر الذي أشرف على عملية توزيع الاضاحي بنفسه مع مجموعة من الشباب المتطوعين، ان التوزيع بدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وتميز بالنظافة التامة وسرعة الانجاز.



وأضاف: بحمد الله نقوم بالتوزيع بمساعدة مجموعة من الشباب الذين تطوعوا في الاعمال الخيرية، لافتا الى ان كل عائلة لديها ملف خاص والذي على اساسه تتم مساعدتها بعد بحث الحالة من قبل متخصصين وباحثين، مؤكدا ان هناك تعاونا بين البنك وبيت الزكاة، موضحا انه متواجد في المسلخ من بعد صلاة الفجر مباشرة لمراقبة الذبح وشروط صحته.