الكويتيون حريصون على أمن مصر ومصالحها ومصر حريصة على الكويت

محمد هلال الخالدي

أثنى سفير جمهورية مصر الشقيقة في الكويت ياسر عاطف بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين الكويت وبلاده، مؤكدا خلال حفل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك صباح أمس أنها نموذج للعلاقات القائمة على المحبة والصداقة والتعاون والمصير المشترك. كما وجه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لقادة البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا دوام الأمن والطمأنينة على الجميع.



ووجه التهنئة أيضا للجالية المصرية في الكويت، قائلا انهم دائما متواصلون معنا في سفارة بلادهم الذي هو بيتهم وفي خدمتهم لإنجاز كل ما يحتاجونه، مؤكدا أن جميع أعضاء السفارة يسعدون بخدمة أبناء مصر فهذا حق لهم وواجب علينا، ودعا عاطف المصريين في الكويت إلى الاستمرار بالتواصل مع سفارة بلادهم وتقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بخدمتهم وقضاء مصالحهم، قائلا ان السفارة تبنت الكثير من تلك الأفكار والتي ساهمت في توثيق الروابط أكثر بين الأشقاء في الكويت ومصر، وكان لها الأثر الجيد في تطوير العمل.



وأكمل: هذا بالنسبة للمصريين، أما بالنسبة للكويتيين فأقول وأنا على وشك مغادرة هذه البلاد التي كانت بحق بلدي الثاني بأنني سعيد وفخور جدا بتواجدي وخدمة بلدي هنا في الكويت، فهي الدولة العربية الوحيدة التي خدت بها خلال فترة عملي كسفير لمصر، وقد شعرت فيها بدفء العلاقات والمحبة الصادقة والتواصل الجميل، وقد لمست بنفسي الحرص الكبير لدى الشعب الكويتي والقيادة السياسية على مصر وأمن مصر ومصلحة مصر، والرغبة الصادقة في تعميق العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم الشعبين الشقيقين. وأضاف: الحياة الديبلوماسية والاجتماعية في الكويت تتسم بكونها حياة غنية وثرية، وهذه ميزة كبيرة حيث بلا مبالغة أستطيع أن أقول إن كم المناسبات والأنشطة التي شاركت فيها تعد من أكثر الأنشطة في أي بلد آخر، فالخدمة في بلد عربي مثل الكويت له رونق خاص لما لهذه العلاقات الاجتماعية من أثر ايجابي واضح.

رسالة للمصريين في الكويت

كما وجه السفير ياسر عاطف رسالة خاصة إلى أبناء مصر في الكويت قائلا: أشكركم على كل ما قدمتموه لبلدكم وأدعوكم أن تبقى مصر دائما نصب أعينكم في كل عمل تقومون به.



كما تطرق إلى أهم الانجازات التي حققتها سفارة بلاده خلال فترة توليه عمله قائلا إنها كثيرة وهي امتداد لعمل مؤسسي قائم ومستمر بلا شك، مشيرا إلى أن الترتيب لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت في مايو الماضي يأتي على رأس هذه الانجازات، إضافة للعديد من المهام والمشاريع التي قامت بها السفارة على كل المستويات وبمختلف المجالات، ومنها المجال الثقافي حيث تم انجاز الكثير من الفعاليات الثقافية التي أبرزت الجوانب الثقافية غير المعروفة في مصر وقدمتها للكويتيين.



وكذلك العمل على توثيق العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي يعتبر من أعرق شعوب العالم صلة بالثقافة والتعليم في مصر، حيث تستند العلاقة لتاريخ طويل من البعثات الدراسية والتبادل الثقافي بين البلدين، وهذا موثق بالأرقام حيث تؤكد الدراسات الاحصائية أن الطلبة الكويتيين سواء في المراحل الدراسية الجامعية أو ما قبلها هم من أكثر الطلبة الذين يدرسون في مصر. كما أشاد بالتعاون مع بيت السدو وجهود الشيخة ألطاف سالم العلي حيث تم تقديم عروض جديدة حول الفنون المصرية غير التقليدية التي لا يعرفها الكثيرون.

دعوة للسياحة والاستثمار

وفي رده على سؤال «الأنباء» حول السياحة في مصر والرسالة التي يوجهها للسياح الكويتيين أكد عاطف أنه لاحظ تزايدا واضحا في أعداد الكويتيين الزائرين لمصر خلال هذه الفترة، خاصة في شرم الشيخ، بما يشير لتقدم جيد في هذا الجانب، مضيفا أن مصر تشهد تقدما كبيرا في السياحة والاستثمار أيضا، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه لتأمين هذه القطاعات وجعلها عنصر جذب يستحق الإشادة، وداعيا الجميع لزيارة مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية فيها والاستمتاع بكل ما تحويه من كنوز سياحية يعرفها الجميع، ومؤكدا أن السياحة في مصر بدأت تستعيد رونقها وتألقها.