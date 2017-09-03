عادل الشنان

أكد محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا ان فريق عمل محافظة العاصمة حريص على المشاركة في المسؤولية المجتمعية من خلال عمل زيارات ميدانية للمستشفيات خلال فترة ايام الأعياد وزيارات لكبار السن في دور رعاية وزارة الشؤون لإيماننا بأن لهم حقا علينا وواجبا يجب ان نقوم به، مشيرا الى ان المحافظة لا تألو جهدا في العمل لرفع معنويات من يرقدون بالمستشفيات من مختلف الفئات العمرية وايضا بالنسبة لكبار السن.

وقال المهنا ان بعض كبار السن يتألمون من الوحدة خلال ايام العيد، لذلك نحن نحرص على ان نكون اسرهم وسنقوم هذا العام في الاحتفالات الوطنية بتخصيص أماكن خاصة لا تقل عن عشرين مقعدا لكبار السن، وايضا سنوفر لهم وسائل المواصلات لنقلهم للفعاليات ذهابا وايابا وهذه الفكرة سيتم تطبيقها على جميع انشطة المحافظة مستقبلا. ولفت الى ان مبنى محافظة العاصمة يحوي متحفا تاريخيا مخلدا لماضي الكويت وسيعمل على استقبال وفود وزارة الخارجية اثناء زيارتهم للكويت، ولدينا الإمكانيات التامة لنقل صورة مشرفة للتاريخ الكويتي ناهيك عن ان وجود محافظة العاصمة في قصر نايف بحد ذاتها تعبيرا عن تاريخ وإرث كويتي خالد يحمل ماضيا عريقا بين طياتها لما لهذا القصر من شأن تاريخي شهده اهل الكويت.

ورحب بزوار محافظة العاصمة جميعا والاطلاع على المعالم التاريخية والمتحف ومعرفة تاريخ الكويت، مشيرا الى ان المسابقة الرمضانية التي تنظمها محافظة العاصمة سنويا وينقلها عدد من الصحف المحلية تختص بالتاريخ الثقافي والاجتماعي الكويتي، وقد حرصت بنفسي على انتقاء بعض الأسئلة الصعبة لنتيح للقارئ والمتسابق البحث والتعمق في المعلومة بهدف نشر الثقافة الكويتية وتاريخ البلاد.