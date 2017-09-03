الحصان: نهدف لتخفيف الازدحامات في مختلف الطرق

فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة م.أحمد الحصان عن استعداد القطاع لتنفيذ افتتاحات مهمة في مشاريع مختلفة خلال شهر سبتمبر الجاري وهي العقد هـ ط ٢١٣ والخاص بالجزء الغربي من طريق جمال عبدالناصر، افتتاح الطريق الخدمي باتجاه مدينة الكويت بعد الجسر بطول ١.٣ كم بالاضافة الى الدوار أسفل الجسر، والعقد هـ ط ٢١١ الخاص بعدة طرق وجسور لخدمة مدينه جابر الاحمد.

وأضاف م.الحصان انه سيتم ايضا افتتاح دوار مستشفى الصباح الى دوار الجاحظ باتجاه مدينه الكويت بطول ٨٠٠ م للعقد هـ ط، مشيرا الى ان تلك الافتتاحات يمكن الاستفاده منها في تطوير وتحديث شبكة الطرق على مستوى البلاد، لاسيما أن سياسة القطاع بانتهاج الافتتاحات الجزئية قد لاحظها ولمسها مرتادو الطريق.

وذكر ان جميع العاملين بالقطاع يبذلون قصارى جهدهم لانجاز جميع المشاريع تنفيذا لتوجيهات وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع الذي يولي مشاريع قطاع هندسة الطرق اهتماما كبيرا، وذلك لتخفيف الازدحامات على مرتادي ومستخدمي الطريق، مشددا على حرص القطاع على متابعة سير الاعمال بالمشاريع من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد للقطاع والسعي الدائم لازالة أي تحديات تواجهها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى والتي لاتألو جهدا في تقديم الدعم والمساندة للمشاريع.