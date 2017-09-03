فرج ناصر

دعا رئيس مجلس الإدارة لنقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة بدر البربر جميع موظفي الوزارة الى الإسراع في التسجيل بعضوية النقابة وذلك للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضاء الجمعية العمومية والتي تقدم لأول مرة في تاريخ النقابة.

وأضاف البربر: وعدناكم بأن هناك الكثير من المفاجآت التي سيلاحظها ويتلمسها أعضاء الجمعية العمومية، وسيتم في البداية التسجيل لشاليهات وفلل «فارس» بأسعار مخفضة جدا مع خصم على جميع الخدمات تصل الى 50% وذلك خلال الفترة من 14-16 الجاري، بالاضافة الى اقامة احتفال للأطفال قريبا يتخلله الكثير من الجوائز، متمنيا لأعضاء مجلس الأعضاء وجميع المشتركين وأعضاء الجمعية العمومية دوام التوفيق والسداد، وكل عام وأنتم بخير.