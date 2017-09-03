تقديم المساعدات للمحتاجين في أي مكان حول العالم بغض النظر عن الدين أو الوطن أو الجنس

قنصليتنا في أربيل نفذت مشروع الأضاحي للنازحين العراقيين بتبرع من «أمانة الأوقاف» عرفانا بالدعم المتواصل للكويت وقائدها للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة حول العالم، أعرب الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس عن شكره وتقديره البالغ للدور القيادي البارز لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في مجال العمل الانساني. جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريس خلال استقباله من صاحب السمو وذلك في اطار زيارته الأخيرة للكويت.

وقال غوتيريس «انه لشرف كبير وسعادة بالغة أن أتواجد هنا مجددا لأشيد وبكل وضوح ليس بقيادتكم الانسانية فحسب والتي شهدتها بحكم موقعي وقادت سلفي الامين العام السابق للامم المتحدة الى تسميتكم قائدا للانسانية وإنما الآن اصبح الامر اكبر من ذلك بكثير». وقد اكتسبت الكويت سمعة عالمية طيبة بكونها من أكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري في مختلف انحاء العالم، حيث اثرت هذا العمل الذي اعتمدت له الأمم المتحدة يوما عالميا تحتفل به في الخامس من شهر سبتمبر من كل عام.

وتقديرا لما قدمته الكويت من مساعدات وأعمال خيرية للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم عمد الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون الى تتويج تلك الجهود بتسميتها «مركزا للعمل الإنساني» وإطلاق لقب «قائد العمل الإنساني» على صاحب السمو الأمير.

ويحرص صاحب السمو بصفة شخصية على أعمال الخير التي امتدت الى معظم ارجاء الأرض اضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنظمها حكومة الكويت فضلا عن مشاريع الجمعيات الخيرية الأهلية التي تستهدف أنحاء مختلفة من العالم بهدف مساعدة المحتاجين والمنكوبين.

وتتنوع سبل العمل الخيري في الكويت حيث تعمل الدولة جاهدة وكذلك المواطنون على تقديم المساعدات لكل من يحتاجها في أي مكان حول العالم بغض النظر عن الدين أو الوطن أو الجنس أو اللون وإيصال الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وخدمات صحية وتعليمية إلى المجتمعات الفقيرة.

وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.

وفي هذا الاطار، واصلت الهيئات والمؤسسات الكويتية الأسبوع الماضي نشاطها المتجدد في تقديم المساعدات الانسانية لرسم البهجة على وجوه اللاجئين والنازحين والمحتاجين لاسيما في هذه الأيام المباركة من العام وحلول مناسبة عزيزة على نفوسنا تكثر فيها أعمال الخير ألا وهي عيد الأضحى المبارك.

وجريا على عادتها السنوية نفذت القنصلية العامة للكويت في اربيل الجمعة مشروع الأضاحي للنازحين العراقيين بتبرع من الامانة العامة للاوقاف.

وقال المستشار مساعد الكليب في تصريح لـ «كونا» ان الكويت قامت وكتقليد سنوي بتنفيذ مشروع الاضاحي وتقديمها للنازحين العراقيين المتواجدين في مخيم «حسن شام» وهم نازحو الموصل وذلك بالتعاون مع مؤسسة البارزاني الخيرية.