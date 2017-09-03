إنشاء مراكز في المحافظات لخدمة المعاقين

بشرى شعبان

كشف مدير ادارة رعاية المعاقين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ناصر العبيد ان عدد موظفي إدارة المعاقين يبلغ 760 موظفا، موضحا ان عدد النزلاء 727 نزيلا، وفي مجمع الصباحية 300 موظف و280 نزيلا، مضيفا ان لدينا مراكز في السرة والجهراء بالإضافة إلى مجمع الصليبخات، والعدد الإجمالي 4 مراكز تابعة للإدارة، مشيدا بجهود المسؤولين وسلاسة سير العمل.

وبين العبيد في تصريح صحافي ان الادارة لم تواجه اي عقبات بعد نقل تبعية الإدارة من وزارة الشؤون إلى هيئة ذوي الإعاقة، لافتا الى انها عقبات بسيطة تحل بمتابعة من وزيرة الشؤون هند الصبيح ومسؤولي الهيئة وحرصهم على تذليل كل العقبات، موضحا ان هناك ترتيبات تمت لنقل التبعية وفق آلية محددة وتنسيق دون عقبات تذكر، ولكن نحتاج الى بعض الوقت ولدينا عدد كبير من الموظفين والنزلاء ومنهم حالات سريرية تحتاج لعناية خاصة وآلية تعامل مختلفة، كل الامور تجري بسلاسة وبمتابعة مباشرة من مدير عام الهيئة د.شفيقة العوضي.

وعن الميزانية الخاصة بالإدارة، قال انها تتبع الهيئة ولكن مازالت هناك أمور خاصة بالشؤون الإدارية والمالية بالهيئة نتابعها مع وزارة الشؤون وهناك آلية خاصة لنقل ميزانية إدارة المعاقين وبقية الإدارات التي تم نقل تبعيتها للهيئة، مؤكدا ان المناقصات الخاصة بخدمة النزيل والتغذية وغيرهما من الخدمات مازالت مشتركة مع وزارة الشؤون.

وذكر ان إدارات الهيئة والوزارة مازالت مشتركة وهناك اجتماعات بين الإدارات برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.فاطمة الملا لتنسيق العمل، مؤكدا ان العمل في مجمع الصباحية والصليبخات كما هو ولا يتم نقل أي موظف أو حالة إلا بموافقة صاحب الشأن.

وعن انشاء مراكز في المناطق لرعاية المعاقين أكد ان انشاء هذه المراكز مدرج ضمن خطة العمل ولكن يحتاج لموافقات من جهات مختلفة، كما ان تخصيص المواقع يأخذ وقتا، وهناك آلية لمتابعة الموضوع والعمل مستمر للتنفيذ، وبرنامج خاص لأنشطة وبرامج منها حجز شاليه وزيارات للمجمعات وبرامج خاصة على مدار الإجازة بالإضافة الى الاستعداد لافتتاح الفصول الدراسية بعد إجازة العيد. وعن التوسع في خدمات قسم التوحد وتحويله الى مركز، قال انه تم وضع مخطط لذلك والعمل جار، لوضع هيكل تنظيمي خاص واعطائه صفة الأهمية، موضحا ان الوكيل المساعد للشؤون الادارية بالهيئة انور الانصاري يرأس فريقا مع ديوان الخدمة المدنية لهيكلة المركز.