ثامر السليم

تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي بأحر التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى أن يعيده على الكويت والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف الرومي خلال الحفل الذي نظمته الجمعية لاستقبال المهنئين بعيد الاضحى المبارك أول من أمس بحضور حشد من المهنئين من الشخصيات الاجتماعية في مقر الجمعية بالروضة، ان العيد مناسبة تجمع المسلمين من كل بقاع الأرض على طاعة الله، وعلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو درس وعظة كونه يجمع هذه الأمة، مشددا على ضرورة أخذ الدروس والعبر من هذه المناسبات لوحدة الصف والكلمة.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالرحمن الشطي: اننا نسعد بمثل هذه اللقاءات الدورية في الأعياد مع أعضاء الجمعية وأهل الكويت، لافتا إلى حرص اعضاء الجمعية على التواصل مع جميع الشرائح الاجتماعية ودعوة كل فئات المجتمع في هذا اللقاء.

وأشار الشطي الى اننا في هذه المناسبة نهنئ صاحب السمو وسمو ولي العهد، ونسأل الله ان يبارك في الكويت وان ترتفع عزا وكرامة وان يعيده عليها بالخير واليمن والبركات، وان يديم نعمة الأمن والأمان، مشيرا إلى ان الجمعية حرصت في هذه المناسبة على رسم البسمة والفرحة للمقيمين على أرض الوطن أو خارجها عبر المشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية.

وتابع: حرصت الجمعية من خلال مؤسسة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة للإصلاح على إقامة عدد من البرامج والتي منها الحج بالانابة وبلغ عددهم 220 حاجا واقامة افطار يوم عرفة لبعض الجاليات لاكثر من 400 مستفيد، وكذلك افطار صائم لما يزيد على 600 شخص خلال العشر الاوائل من ذي الحجة، لافتا الى ان المشروع الابرز هو الاضاحي ومازال الاخوة في المسلخ يشرفون على ذبح تلك الاضاحي والتي بلغت 2300 اضحية ويستفيد منها الآلاف، هذا فيما يتعلق بالمشاريع الداخلية، بخلاف المشاريع الخارجية التي تقوم بها مؤسسة الرحمة العالمية في اكثر من 40 دولة وعدد المستفيدين منه بمئات الآلاف.