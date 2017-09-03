عاطف رمضان

أكد الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون في وزارة الإعلام مجيد الجزاف ان القطاع انجز 50%‏ من مدة الدورات التدريبية التي اعدها للموظفين في مجالات متعددة منها على سبيل المثال الإضاءة والكاميرات المحمولة والصوت وغيرها.

واشار الجزاف في تصريح لـ «الأنباء» الى ان هذه الدورات بدأت منذ شهر ومستمرة لشهر آخر، حيث يشارك في هذه الدورات 120 موظفا، وذلك حتى يتمكنوا من القيام بمهام 1200 موظف الذين كانت الوزارة تستعين بخدماتهم حيث انهت الوزارة خدماتهم خلال الفترة الأخيرة. وأضاف ان القطاع تسلم الديكورات الجديدة يوم الأربعاء الماضي لاستديو 800 «صباح الخير يا كويت» وذلك من احدى الشركات المتخصصة، مشيرا الى انه جار تجهيز ديكورات جديدة ايضا لاستديو «مساء الخير يا كويت»، لافتا الى ان قطاع التلفزيون قام بتغطية وقفة عرفات وذلك من خلال مراسلين هناك.

وأوضح انه تم ربط التلفزيون بالإذاعة يوميا لمدة ساعتين خلال فترة عيد الأضحى المبارك من خلال برنامج «مراحب»

وتم تجهيز 4 افلام للأطفال، وافلام قديمة مصرية، بالإضافة الى سهرات العيد لفترة ساعتين يوميا من الساعة الـ 10 مساء حتى الساعة الـ 12 مساء، وبرامج مباشرة بمناسبة العيد يتم تقديمها للكبار، وأغان جديدة وكذلك مسرحيات كويتية تم عرضها من الساعة الثانية بعد الظهر.